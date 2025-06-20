Вважали будівельним сміттям: археологи врятували римські фрески віком 2000 років (фото)

Нещодавні розкопки в Саутерку, одному з районів Лондона, призвели до однієї з найдетальніших археологічних реконструкцій в новітній історії Великої Британії. Під час підготовки до будівельного проєкту дослідники виявили тисячі уламків гіпсу з розписами.

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Спочатку їх вважали будівельним сміттям римської епохи, але згодом було встановлено, що це фрагменти багатих розписів на стінах, яким майже 2000 років, пише Arkeonews.

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Відкриття сталося, коли Хан Лі, фахівець з Музею археології Лондона (MOLA), почав систематизувати та поєднувати тендітні фрагменти.

Працюючи з командою, яка використовувала цифрове картографування та сучасні методи освітлення, Лі ретельно відновив велику групу римських фресок, які викинули в яму близько 200 року н. е.

Фото: Museum of London Archaeology (Mola)

За словами Лі, "це було як складання найскладнішої у світі головоломки — без коробки, з відсутніми краями та змішаними фрагментами з різних зображень".

Фрагменти, що походили щонайменше з 20 окремих стін, зображували сцени з канделябрами, птахами, музичними інструментами та орнаментальними деталями у яскравих кольорах.

Один фрагмент виділявся — римська рамка з латинським написом FECIT, що означає «зробив це». Це, ймовірно, найдавніший підпис художника, знайдений у римській Британії, хоча саме ім'я залишається невідомим.

Серед інших фрагментів був єдиний зразок грецького тексту, знайдений у Англії, та ескіз плачучої жінки, можливо, з періоду Флавіїв. На деяких фрагментах навіть були лінії макета для дизайнів, які так і не були завершені.

"Ці позначки розкривають людську руку, що стоїть за мистецтвом, — сказав Лі. — Вони показують думки, практику, навіть невпевненість".

Масштаб реконструкції робить це відкриття винятковим. Деякі фрески були відновлені з фрагментів, розміром не більших за долоню. Ілюстраторка MOLA Фейт Варді відіграла ключову роль у створенні цифрових моделей для підтримки реконструкції.

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Хоча робота триває, команда сподівається, що фрески зрештою будуть виставлені на огляд громадськості. За підтримки Landsec, Transport for London та Southwark Council проєкт демонструє, як археологія може відновлювати не тільки предмети, а й цілі історії з минулого.

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