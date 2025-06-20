Усе ще стоять після 2000 років: 10 найдивовижніших пам'яток римської епохи в Британії (фото)

По всій території Британії сліди римського панування збереглися до наших часів завдяки монументальній архітектурі, оборонним стінам і стародавнім містам.

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Ці споруди, розкидані по всій Англії, Шотландії та Уельсу, дають уявлення про те, як Римська імперія вплинула на минуле Британії з I по V століття нашої ери, пише Heritage Daily.

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Адріанів вал

Побудований у 122 році н. е., Адріанів вал простягався приблизно на 117 кілометрів від річки Тайн до затоки Солвей Фото: Getty Images

Побудований у 122 році н. е., Адріанів вал простягався приблизно на 117 кілометрів від річки Тайн до затоки Солвей. Він служив північною межею римської Британії, підкріплений фортами, такими як Хаусстедс, Бердосвальд, Честерс і Сегедунум у Волсенді.

Поруч зі стіною розташовані додаткові військові об'єкти, такі як Віндоланда і Корбрідж, які разом відображають стратегічну силу і організацію римської армії.

Аква Суліс

У сучасному Баті римляни заснували Аква Суліс близько 60 року н. е., щоб скористатися природними геотермальними джерелами Фото: Вікіпедія

У сучасному Баті римляни заснували Аква Суліс близько 60 року н. е., щоб скористатися природними геотермальними джерелами.

Храм богині Мінерви стояв поруч із детально продуманим купальним комплексом, який включав гарячу лазню (кальдаріум), теплу кімнату (тепідаріум) і холодну лазню (фрігідаріум).

Вал Антоніна

Вал Антоніна простягався через центральну Шотландію приблизно на 62 кілометри Фото: Вікіпедія

Вал Антоніна, будівництво якого розпочалося в 142 році н. е. за імператора Антоніна Пія, простягався через центральну Шотландію приблизно на 62 кілометри.

Побудований для розширення римського контролю за межі валу Адріана, він став ще одним оборонним рубежем, хоча проіснував лише кілька десятиліть, після чого був покинутий.

Рутупіє

Рутупіє, нині Річборо, вважається місцем висадки римських військ у 43 році Фото: Вікіпедія

Рутупіє, нині Річборо, вважається місцем висадки римських військ у 43 році н. е. У міру просування римлян на північ це поселення перетворилося на торговий і адміністративний центр.

Унікальною особливістю цього місця була висока 25-метрова мармурова арка, побудована після воєнної перемоги Агріколи, яка символізувала вхід Риму до Британії.

Римське місто Вроксетер

Вроксетер, відомий у римські часи як Віроконіум, спочатку був військовою базою Фото: Вікіпедія

Вроксетер, відомий у римські часи як Віроконіум, спочатку був військовою базою, а до 80 року н. е. перетворився на одне з найбільших міст Британії.

У період свого розквіту поселення налічувало понад 15 000 жителів, тут були побудовані громадські будівлі, дорожня мережа та об'єкти громадського користування, які займали площу понад 170 акрів на території сучасного Шропшира.

Вента Сілурум

Розташоване в Каервенті, Вента Сілурум було засноване як столиця місцевого племені сілурів Фото: Вікіпедія

Розташоване в Каервенті, Вента Сілурум було засноване як столиця місцевого племені сілурів.

Згодом місто стало адміністративним центром з вражаючими кам'яними стінами, деякі з яких досі стоять на висоті до п'яти метрів. Ці укріплення є одними з найкраще збережених прикладів римської міської оборони в Північній Європі.

Римський палац Фішборн

Побудований у I столітті н. е. поблизу Чичестера, палац Фішборн, ймовірно, був резиденцією проримського племінного вождя Фото: Вікіпедія

Побудований у I столітті н. е. поблизу Чичестера, палац Фішборн, ймовірно, був резиденцією проримського племінного вождя.

У будівлі збереглися одні з найкращих римських мозаїк у Британії, зокрема відома "Купідон на дельфіні".

Лондонська стіна

Між 190 і 225 роками н. е. римляни побудували Лондонську стіну навколо сухопутного периметра міста Фото: Вікіпедія

У міру зміцнення римського контролю в Британії Лондініум став столицею провінції, замінивши Колчестер.

Між 190 і 225 роками н. е. римляни побудували Лондонську стіну навколо сухопутного периметра міста. Цей масштабний будівельний проєкт на століття визначив майбутні межі центрального Лондона.

Дуврський маяк

Побудований на місці сучасного Дуврського замку, римський маяк мав висоту 24 метри і допомагав направляти кораблі Фото: Вікіпедія

Побудований на місці сучасного Дуврського замку, римський маяк мав висоту 24 метри і допомагав направляти кораблі. Він також підтримував операції римського флоту, що базувався в Дубрісі.

Сьогодні маяк залишається найвищою збереженою римською спорудою в Британії і одним з трьох римських маяків, що досі стоять у світі.

Храм Клавдія

У Колчестері (тоді Камулодунум) храм Клавдія був побудований приблизно в 49-60 роках н. е. на честь імператора. Під час повстання Боудіки храм став останньою фортецею для римлян, перш ніж вони були розгромлені.

Хоча від нього залишилися лише фундаменти, колись це був найбільший римський храм у Британії, який розташовувався під нормандською вежею замку Колчестер.

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Ці десять місць дають уявлення про те, як римляни контролювали, розвивали та впливали на соціальні та політичні структури Британії. Їхня збережена архітектура продовжує слугувати освітніми та культурними пам'ятками, що з'єднують сучасних глядачів із формувальним періодом в історії Британії.

Раніше Фокус писав про золотий артефакт знатної єгиптянки. Знайдене у гробниці Хатнефер в Єгипті під час розкопок у 1930-х роках намисто з амулетом у формі скарабея вважалося талісманом, що супроводжував свою власницю в загробне життя.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.