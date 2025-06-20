Все еще стоят после 2000 лет: 10 самых удивительных памятников римской эпохи в Британии (фото)

По всей территории Британии следы римского господства сохранились до наших времен благодаря монументальной архитектуре, оборонительным стенам и древним городам.

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Эти сооружения, разбросанные по всей Англии, Шотландии и Уэльсу, дают представление о том, как Римская империя повлияла на прошлое Британии с I по V век нашей эры, пишет Heritage Daily.

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Адрианов вал

Построенный в 122 году н. э., Адрианов вал простирался примерно на 117 километров от реки Тайн до залива Солвей Фото: Getty Images

Построенный в 122 году н.э., Адрианов вал простирался примерно на 117 километров от реки Тайн до залива Солвей. Он служил северной границей римской Британии, подкрепленный фортами, такими как Хаусстедс, Бердосвальд, Честерс и Сегедунум в Волсенде.

Рядом со стеной расположены дополнительные военные объекты, такие как Виндоланда и Корбридж, которые вместе отражают стратегическую силу и организацию римской армии.

Аква Сулис

В современном Бати римляне основали Аква Сулис около 60 года н. э., чтобы воспользоваться природными геотермальными источниками Фото: Википедия

В современном Бати римляне основали Аква Сулис около 60 года н. э., чтобы воспользоваться природными геотермальными источниками.

Храм богини Минервы стоял рядом с детально продуманным купальным комплексом, который включал горячую баню (кальдариум), теплую комнату (тепидариум) и холодную баню (фригидариум).

Вал Антонина

Вал Антонина простирался через центральную Шотландию примерно на 62 километра. Фото: Википедия

Вал Антонина, строительство которого началось в 142 году н. э. при императоре Антонине Пие, простирался через центральную Шотландию примерно на 62 километра.

Построенный для расширения римского контроля за пределы вала Адриана, он стал еще одним оборонительным рубежом, хотя просуществовал лишь несколько десятилетий, после чего был заброшен.

Рутупие

Рутупие, ныне Ричборо, считается местом высадки римских войск в 43 году Фото: Википедия

Рутупие, ныне Ричборо, считается местом высадки римских войск в 43 году н. э. По мере продвижения римлян на север это поселение превратилось в торговый и административный центр.

Уникальной особенностью этого места была высокая 25-метровая мраморная арка, построенная после военной победы Агриколы, которая символизировала вход Рима в Британию.

Римский город Вроксетер

Вроксетер, известный в римские времена как Вирокониум, изначально был военной базой Фото: Википедия

Вроксетер, известный в римские времена как Вирокониум, сначала был военной базой, а к 80 году н. э. превратился в один из крупнейших городов Британии.

В период своего расцвета поселение насчитывало более 15 000 жителей, здесь были построены общественные здания, дорожная сеть и объекты общественного пользования, которые занимали площадь более 170 акров на территории современного Шропшира.

Вента Силурум

Расположенный в Каэрвенте, Вента Силурум был основан как столица местного племени силуров Фото: Википедия

Расположенный в Каэрвенте, Вента Силурум был основан как столица местного племени силуров.

Впоследствии город стал административным центром с впечатляющими каменными стенами, некоторые из которых до сих пор стоят на высоте до пяти метров. Эти укрепления являются одними из наиболее хорошо сохранившихся примеров римской городской обороны в Северной Европе.

Римский дворец Фишборн

Построенный в I веке н. э. вблизи Чичестера, дворец Фишборн, вероятно, был резиденцией проримского племенного вождя. Фото: Википедия

Построенный в I веке н. э. вблизи Чичестера, дворец Фишборн, вероятно, был резиденцией проримского племенного вождя.

В здании сохранились одни из лучших римских мозаик в Британии, в частности известная "Купидон на дельфине".

Лондонская стена

Между 190 и 225 годами н. э. римляне построили Лондонскую стену вокруг сухопутного периметра города Фото: Википедия

По мере укрепления римского контроля в Британии Лондиниум стал столицей провинции, заменив Колчестер.

Между 190 и 225 годами н. э. римляне построили Лондонскую стену вокруг сухопутного периметра города. Этот масштабный строительный проект на века определил будущие границы центрального Лондона.

Дуврский маяк

Построенный на месте современного Дуврского замка, римский маяк имел высоту 24 метра и помогал направлять корабли Фото: Википедия

Построенный на месте современного Дуврского замка, римский маяк имел высоту 24 метра и помогал направлять корабли. Он также поддерживал операции римского флота, базировавшегося в Дубрисе.

Сегодня маяк остается самым высоким сохранившимся римским сооружением в Британии и одним из трех римских маяков, до сих пор стоящих в мире.

Храм Клавдия

В Колчестере (тогда Камулодунум) храм Клавдия был построен примерно в 49-60 годах н. э. в честь императора. Во время восстания Боудики храм стал последней крепостью для римлян, прежде чем они были разгромлены.

Хотя от него остались лишь фундаменты, когда-то это был самый большой римский храм в Британии, который располагался под нормандской башней замка Колчестер.

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Эти десять мест дают представление о том, как римляне контролировали, развивали и влияли на социальные и политические структуры Британии. Их сохранившаяся архитектура продолжает служить образовательными и культурными памятниками, соединяющими современных зрителей с формирующим периодом в истории Британии.

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