Гобийская стена: ученые узнали, зачем ее на самом деле создали (фото)

Расположенная в высокогорьях Гоби многовековая стена привлекла внимание исследователей, стремящихся понять ее истинную роль в истории. Ее считали обычным фортификационным сооружением, однако теперь она переосмысливается как стратегический инструмент управления.

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Эксперты считают, что ее возвели между XI и XIII веками н. э. для поддержания имперского контроля над большой и малонаселенной приграничной территорией, пишет Arkeonews.

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Археологи из Еврейского университета в Иерусалиме, Национального университета Монголии и Йельского университета обнаружили, что Гобийская стена не была самостоятельным военным оборонительным сооружением.

Их исследования, включавшие спутниковые снимки, полевые работы и целевые раскопки, показали, что стена интегрирована в более глобальную инфраструктуру. Эта сеть включала траншеи, форты, сторожевые башни и гарнизоны, предназначенные для регулирования движения, защиты ресурсов и обеспечения политических границ.

"Это была не простая граница, — сказали члены команды, — Это была зона взаимодействия и власти".

Стена пролегала по тщательно спланированному маршруту через монгольскую провинцию Омноговов. Фото: D. Golan et al., Land (2025)

Стена пролегала по тщательно спланированному маршруту через монгольскую провинцию Омногов, выбранную из-за доступа к воде и древесине, что было жизненно важно для удержания войск в пустыне.

Построенная из утрамбованной земли, камня и дерева, она демонстрировала значительную адаптивность к экологическим вызовам.

Исследователи объяснили, что она функционировала не столько как оборонительная линия, сколько как административный коридор, позволявший контролировать торговлю, миграцию и поток ресурсов.

Западная Ся, которой правили тангуты, использовала эту систему для установления контроля над приграничными регионами, которые были важны для их политических и экономических амбиций.

Во время раскопок на гарнизонных участках G05 и G10 были обнаружены монеты, керамика и останки животных, датируемые II веком до н. э. — XIX веком н. э.

Хотя пик использования приходился на эпоху Западной Ся, материальные свидетельства указывают на то, что эта территория оставалась стратегически важной на протяжении нескольких династий.

Этот длительный временной промежуток ставит под сомнение традиционные представления о средневековых стенах, подтверждая мысль, что такие сооружения были адаптивными системами, реагирующими на меняющиеся политические условия.

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Эти выводы меняют научные взгляды на средневековую инфраструктуру, особенно в контексте Внутренней Азии.

Раскрывая ее роль в управлении и логистике, исследователи относят эту стену к самым значительным историческим сооружениям — не только из-за ее масштабов, но и из-за того, как она помогла сформировать власть в меняющемся ландшафте.

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