Від енеоліту до трипільців: у Кам'янці-Подільському археологи знайшли численні артефакти (фото)

Під час досліджень на території Старого замку в Кам’янці-Подільському археологи виявили артефакти енеоліту, раннього залізного віку та трипільської культури. Відкриття відбулося під час прокладання інженерних мереж біля мурів фортеці.

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Як повідомив керівник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павло Нечитайло, знайдені артефакти включають уламки кераміки, залишки глинобитних жител та предмети з кістки й кременю, пише Укрінформ.

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Серед артефактів — посуд із заглибленим орнаментом, кубки, черпаки й миски, що належать до чорноліської культури IX–VIII століть до нашої ери. Також виявлено нові підтвердження існування оборонних споруд і господарських ям тієї доби.

Серед артефактів — посуд із заглибленим орнаментом, кубки, черпаки й миски Фото: Фото надані Павлом Нечитайлом

Старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Олександр Могилов відзначив, що матеріали свідчать про контакти з культурами середньоєвропейської зони, які першими укріпили цю ділянку.

Знахідки мідно-кам'яного віку представлені двома етапами трипільської культури, які попередньо проаналізував Євген Левінзон із Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

За словами Нечитайла, за характером орнаментів можна визначити, що на території замку існувало поселення періоду Трипілля B1, датоване кінцем V тисячоліття до н.е.

Частина знайдених артефактів може поповнити музейні колекції Фото: Фото надані Павлом Нечитайлом

Це був період різкого похолодання, який змусив неолітичних землеробів переселятися на високі й важкодоступні місця. Також під час спостереження археологи підтвердили, що пізньосередньовічні шари в східній частині подвір’я були знищені під час попереднього вирівнювання, натомість збереглися нижні культурні горизонти.

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Ці відкриття вкотре доводять важливість обов’язкової присутності фахівців під час будь-яких втручань на територіях історичних пам’яток. Частина знайдених артефактів може поповнити музейні колекції, а сам факт нових відкриттів підтверджує значний науковий потенціал Старого замку як джерела знань про наше минуле.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.