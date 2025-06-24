Нетипова знахідка: середньовічний перстень приховував неочікувану таємницю (фото)

У Словаччині виявили золотий перстень XIV століття, прикрашений червоно-фіолетовим дорогоцінним каменем. Дослідники вважають, що його носив високопоставлений церковний чиновник.

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Артефакт знайшов у замку Зволен мисливець за скарбами в 2001 році, але перстень потрапив до рук археологів лише в березні 2023 року, пише Live Science.

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Команда під керівництвом Ноемі Беляк Пажинової з Університету Константина Філософа в Нітрі проаналізувала артефакт за допомогою сучасних неруйнівних методів.

Їхнє дослідження показує, що перстень виготовлений з 18-каратного золота і прикрашений 2-каратним корундом.

"Ми схильні вважати, що це сапфір", — сказала дослідниця. Вона додала, що його червоно-фіолетовий відтінок, ймовірно, походить від мікроелементів, поширених у дорогоцінних каменях зі Шрі-Ланки — стародавнього і досі важливого джерела сапфірів.

Щоб підтвердити походження і склад каменю, дослідники застосували раманівську спектроскопію і мікрорентгенівську флуоресценцію. Ці інструменти дозволили їм ідентифікувати сапфір, не пошкодивши кільце.

Учені також відзначають важливість зображення левів, що фланкують перстень. Леви були геральдичними емблемами, що символізували силу, мужність і королівську владу, а також мали релігійне значення як символи воскресіння в християнстві. За словами науковиці, такі персні були обов'язковими регаліями для єпископів.

Точний час використання кільця залишається невідомим. Дослідники припускають, що артефакт виготовили близько 1300 року, але сам замок покинули пізніше, у XIV столітті.

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Перстень є рідкісним прикладом церковних прикрас, що поєднують у собі високу якість виготовлення, імпортні матеріали та багату іконографію. Ця знахідка демонструє існування на той час мереж далекої торгівлі та складну символіку.

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