Нетипичная находка: средневековый перстень скрывал неожиданную тайну (фото)

В Словакии обнаружили золотой перстень XIV века, украшенный красно-фиолетовым драгоценным камнем. Исследователи считают, что его носил высокопоставленный церковный чиновник.

Related video

Артефакт нашел в замке Зволен охотник за сокровищами в 2001 году, но перстень попал в руки археологов только в марте 2023 года, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда под руководством Ноэми Беляк Пажиновой из Университета Константина Философа в Нитре проанализировала артефакт с помощью современных неразрушающих методов.

Их исследование показывает, что кольцо изготовлено из 18-каратного золота и украшено 2-каратным корундом.

"Мы склонны считать, что это сапфир", — сказала исследовательница. Она добавила, что его красно-фиолетовый оттенок, вероятно, происходит от микроэлементов, распространенных в драгоценных камнях из Шри-Ланки — древнего и до сих пор важного источника сапфиров.

Чтобы подтвердить происхождение и состав камня, исследователи применили рамановскую спектроскопию и микрорентгеновскую флуоресценцию. Эти инструменты позволили им идентифицировать сапфир, не повредив кольцо.

Ученые также отмечают важность изображения львов, фланкирующих перстень. Львы были геральдическими эмблемами, символизирующими силу, мужество и королевскую власть, а также имели религиозное значение как символы воскресения в христианстве. По словам ученого, такие перстни были обязательными регалиями для епископов.

Точное время использования кольца остается неизвестным. Исследователи предполагают, что артефакт изготовили около 1300 года, но сам замок покинули позже, в XIV веке.

Важно

Вход только для праведников: археологи раскопали необычную мозаику в древнем Олимпосе (фото)

Перстень является редким примером церковных украшений, сочетающих в себе высокое качество изготовления, импортные материалы и богатую иконографию. Эта находка демонстрирует существование в то время сетей дальней торговли и сложную символику.

Ранее Фокус писал о золотом артефакте знатной египтянки. Археологи обнаружили, что его владельцем на самом деле был кто-то другой.

А также мы рассказывали о том, как археологи спасли римские фрески возрастом 2000 лет. Сначала их считали строительным мусором римской эпохи.