Вход только для праведников: археологи раскопали необычную мозаику в древнем Олимпосе (фото)

Недавние археологические раскопки в древнем городе Олимпос, Турция, обнаружили мозаичную надпись у входа в церковь, а также мозаичный пол. Эти открытия стали еще одним доказательством присутствия раннего христианства в регионе.

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Мозаика, найденная в древнем городе Олимпос в районе Кумлуджа в Анталии, содержит фразу "Здесь могут войти только те, кто идет праведным путем", пишет Arkeonews.

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По словам руководительницы раскопок, доцента Гёкчен Куртулуш Озташкин из университета Памуккале, это сообщение оставлено непосредственно у входа в церковь №1 и усиливает религиозную важность этого места.

Археологи обнаружили мозаичную надпись у входа в церковь Фото: Anadolu Agency (AA)

Ученая отметила, что находки 2024 года дополняют предыдущие открытия мозаик в 2017, 2022 и 2023 годах. "Мы также нашли мозаики с именами благотворителей церкви", — сказала она, отметив социальную и религиозную функции церкви в регионе Ликии.

Расположенный вдоль побережья Средиземного моря, Олимпос был главным городом древней Ликии, возникшим в эллинистический период. Позже он стал важным римским центром и оставался активным на протяжении византийской эпохи.

Археологические работы продолжаются с 2006 года, и за последние четыре года раскопки продолжались без сезонных перерывов. Среди значительных сооружений, обнаруженных на сегодня, — несколько церквей, епископский дворец, римский мост, монументальные гробницы и жилые здания с мозаичными полами.

Одна из резиденций, построенная в V веке н. э., была перестроена после пожара в VI веке и сейчас находится в процессе раскопок. Кроме того, в конце 2024 года археологи обнаружили архитектурные особенности, указывающие на ранее неизвестный храм, и планируется дальнейшее исследование этой территории.

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В 2025 году раскопки будут интенсифицированы, сосредоточившись на западном некрополе, центральном храме, церкви № 3 и завершении работ в северной части города. Эти постоянные открытия способствуют более глубокому пониманию многослойного прошлого Олимпоса и взаимодействия религиозной, общественной и бытовой жизни в древней Ликии.

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