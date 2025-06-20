Вхід тільки для праведників: археологи розкопали незвичайну мозаїку в древньому Олімпосі (фото)

Нещодавні археологічні розкопки в стародавньому місті Олімпос, Туреччина, виявили мозаїчний напис біля входу до церкви, а також мозаїчну підлогу. Ці відкриття стали ще одним доказом присутності раннього християнства у регіоні.

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Мозаїка, знайдена в стародавньому місті Олімпос в районі Кумлуджа в Анталії, містить фразу "Тут можуть увійти лише ті, хто йде праведним шляхом", пише Arkeonews.

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За словами керівниці розкопок, доцентки Гьокчен Куртулуш Озташкін з університету Памуккале, це повідомлення залишене безпосередньо біля входу до церкви №1 і посилює релігійну важливість цього місця.

Археологи виявили мозаїчний напис біля входу до церкви Фото: Anadolu Agency (AA)

Учена зазначила, що знахідки 2024 року доповнюють попередні відкриття мозаїк у 2017, 2022 та 2023 роках."Ми також знайшли мозаїки з іменами благодійників церкви", — сказала вона, наголосивши на соціальній та релігійній функціях церкви в регіоні Лікії.

Олімпос, розташований уздовж узбережжя Середземного моря, був головним містом стародавньої Лікії, що виникло в елліністичний період. Пізніше він став важливим римським центром і залишався активним впродовж візантійської епохи.

Археологічні роботи тривають з 2006 року, і за останні чотири роки розкопки продовжувалися без сезонних перерв. Серед значних споруд, виявлених на сьогодні, — кілька церков, єпископський палац, римський міст, монументальні гробниці та житлові будівлі з мозаїчними підлогами.

Одна з резиденцій, побудована в V столітті н. е., була перебудована після пожежі в VI столітті і зараз знаходиться в процесі розкопок. Крім того, наприкінці 2024 року археологи виявили архітектурні особливості, що вказують на раніше невідомий храм, і планується подальше дослідження цієї території.

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У 2025 році розкопки будуть інтенсифіковані, зосередившись на західному некрополі, центральному храмі, церкві № 3 та завершенні робіт у північній частині міста. Ці постійні відкриття сприяють глибшому розумінню багатошарового минулого Олімпоса та взаємодії релігійного, громадського та побутового життя в стародавній Лікії.

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