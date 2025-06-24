От энеолита до трипольцев: в Каменце-Подольском археологи нашли многочисленные артефакты (фото)
Во время исследований на территории Старого замка в Каменце-Подольском археологи обнаружили артефакты энеолита, раннего железного века и трипольской культуры. Открытие произошло во время прокладки инженерных сетей возле стен крепости.
Как сообщил руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции Павел Нечитайло, найденные артефакты включают обломки керамики, остатки глинобитных жилищ и предметы из кости и кремня, пишет Укринформ.
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Среди артефактов — посуда с углубленным орнаментом, кубки, черпаки и миски, относящиеся к чернолесской культуре IX-VIII веков до нашей эры. Также обнаружены новые подтверждения существования оборонительных сооружений и хозяйственных ям того времени.
Старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Александр Могилов отметил, что материалы свидетельствуют о контактах с культурами среднеевропейской зоны, которые первыми укрепили этот участок.
Находки медно-каменного века представлены двумя этапами трипольской культуры, которые предварительно проанализировал Евгений Левинзон из Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.
По словам Нечитайло, по характеру орнаментов можно определить, что на территории замка существовало поселение периода Триполья B1, датированное концом V тысячелетия до н.э.
Это был период резкого похолодания, который заставил неолитических земледельцев переселяться на высокие и труднодоступные места. Также во время наблюдения археологи подтвердили, что позднесредневековые слои в восточной части двора были уничтожены во время предыдущего выравнивания, зато сохранились нижние культурные горизонты.Важно
Эти открытия еще раз доказывают важность обязательного присутствия специалистов во время любых вмешательств на территориях исторических памятников. Часть найденных артефактов может пополнить музейные коллекции, а сам факт новых открытий подтверждает значительный научный потенциал Старого замка как источника знаний о нашем прошлом.
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