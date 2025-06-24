От энеолита до трипольцев: в Каменце-Подольском археологи нашли многочисленные артефакты (фото)

Во время исследований на территории Старого замка в Каменце-Подольском археологи обнаружили артефакты энеолита, раннего железного века и трипольской культуры. Открытие произошло во время прокладки инженерных сетей возле стен крепости.

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Как сообщил руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции Павел Нечитайло, найденные артефакты включают обломки керамики, остатки глинобитных жилищ и предметы из кости и кремня, пишет Укринформ.

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Среди артефактов — посуда с углубленным орнаментом, кубки, черпаки и миски, относящиеся к чернолесской культуре IX-VIII веков до нашей эры. Также обнаружены новые подтверждения существования оборонительных сооружений и хозяйственных ям того времени.

Среди артефактов — посуда с углубленным орнаментом, кубки, черпаки и миски Фото: Фото надані Павлом Нечитайлом

Старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Александр Могилов отметил, что материалы свидетельствуют о контактах с культурами среднеевропейской зоны, которые первыми укрепили этот участок.

Находки медно-каменного века представлены двумя этапами трипольской культуры, которые предварительно проанализировал Евгений Левинзон из Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.

По словам Нечитайло, по характеру орнаментов можно определить, что на территории замка существовало поселение периода Триполья B1, датированное концом V тысячелетия до н.э.

Часть найденных артефактов может пополнить музейные коллекции Фото: Фото надані Павлом Нечитайлом

Это был период резкого похолодания, который заставил неолитических земледельцев переселяться на высокие и труднодоступные места. Также во время наблюдения археологи подтвердили, что позднесредневековые слои в восточной части двора были уничтожены во время предыдущего выравнивания, зато сохранились нижние культурные горизонты.

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Эти открытия еще раз доказывают важность обязательного присутствия специалистов во время любых вмешательств на территориях исторических памятников. Часть найденных артефактов может пополнить музейные коллекции, а сам факт новых открытий подтверждает значительный научный потенциал Старого замка как источника знаний о нашем прошлом.

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