Такого ніхто не очікував: під час будівництва автомагістралі виявили кістки вимерлої тварини

Під час будівельних робіт у південно-східній Польщі археологи виявили останки мамонтів, які дають уявлення про минуле регіону і доісторичну діяльність людини. Відкриття відбулося в Замостському повіті.

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Археологи, які працювали поблизу Арабуні під час будівництва автомагістралі S17 Піаскі-Гребенне, виявили фрагменти кісток, які належать або шерстистому мамонту, або лісовому слону, пише Heritage Daily.

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Доктор Каміла Ващук, палеозоолог, яка брала участь в аналізі, зазначила, що 40-сантиметровий таз і 35-сантиметровий фрагмент бивня, ймовірно, належали одному з цих видів, які мешкали в цьому регіоні під час останнього льодовикового періоду.

Хоча такі тварини вимерли близько 12 000 років тому, подібні останки раніше знаходили в Гродеку, Воліці та Замості.

Фото: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Окрім фауни льодовикового періоду, вчені знайшли понад 250 археологічних об'єктів, включаючи середньовічні споруди та колодязь XIV-XV століть. Серед найвизначніших знахідок — неолітична глиняна чаша, датована приблизно 2500–1900 роками до н. е.

Посудина, позначена тонкими горизонтальними лініями, з плоским дном і розширеним краєм, належить до культури шнурової кераміки. Чашу знайшли поблизу фрагментів людських кісток, що вказує на те, що вона могла використовуватися в похоронному контексті.

Експерти вважають, що це підтверджує інтерпретацію місця як поховання, що узгоджується з відомим існуванням курганів культури шнурової кераміки в сусідніх районах, таких як Ніебу Ніє та Гжеди Сокальські.

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Це відкриття демонструє, як сучасні інфраструктурні проєкти можуть привести до значущих відкриттів. Такі знахідки поглиблюють наше розуміння складної історії людей і тварин у цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про один із найдавніших зразків зшитого одягу — лляну тарханську сукню, яку виявили в єгипетській гробниці. Їй понад 5000 років.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.