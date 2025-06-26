Такого никто не ожидал: во время строительства автомагистрали обнаружили кости вымершего животного

Во время строительных работ в юго-восточной Польше археологи обнаружили останки мамонтов, которые дают представление о прошлом региона и доисторической деятельности человека. Открытие произошло в Замостском повете.

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Археологи, работавшие вблизи Арабуни во время строительства автомагистрали S17 Пиаски-Гребенне, обнаружили фрагменты костей, которые принадлежат либо шерстистому мамонту, либо лесному слону, пишет Heritage Daily.

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Доктор Камила Ващук, палеозоолог, которая участвовала в анализе, отметила, что 40-сантиметровый таз и 35-сантиметровый фрагмент бивня, вероятно, принадлежали одному из этих видов, которые обитали в этом регионе во время последнего ледникового периода.

Хотя такие животные вымерли около 12 000 лет назад, подобные останки ранее находили в Гродеке, Волице и Замостье.

Фото: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Кроме фауны ледникового периода, ученые нашли более 250 археологических объектов, включая средневековые сооружения и колодец XIV-XV веков. Среди самых значительных находок — неолитическая глиняная чаша, датированная примерно 2500-1900 годами до н. э.

Сосуд, обозначенный тонкими горизонтальными линиями, с плоским дном и расширенным краем, принадлежит к культуре шнуровой керамики. Чашу нашли вблизи фрагментов человеческих костей, что указывает на то, что она могла использоваться в погребальном контексте.

Эксперты считают, что это подтверждает интерпретацию места как захоронение, что согласуется с известным существованием курганов культуры шнуровой керамики в соседних районах, таких как Ниебу Ние и Гжеды Сокальские.

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Это открытие демонстрирует, как современные инфраструктурные проекты могут привести к значимым открытиям. Такие находки углубляют наше понимание сложной истории людей и животных в этом регионе.

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