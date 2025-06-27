Нашли благодаря обвалу: на Кипре археологи обнаружили тайную гробницу и золотые артефакты (фото)

Обвал дороги в порту на севере Кипра неожиданно открыл скрытую часть древней истории. Благодаря проблеме с инфраструктурой археологи обнаружили 2000-летнюю гробницу.

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Расположенный вблизи древнего города Саламис, порт Газимагуса издавна был перекрестком морской деятельности и культурного обмена, пишет Arkeonews.

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21 июня 2025 года Департамент древностей и музеев Северного Кипра начал расследование обвала и установил, что его причиной стало обрушение крыши подземной гробницы.

Раскопки начались через два дня, 23 июня, и обнаружили высеченную в скале камеру с тремя погребальными ложами, известными как клинаи. Дизайн гробницы и артефакты подтвердили ее датировку эллинистическим периодом, когда Кипр находился под властью династии Птолемеев из Египта.

Археологи нашли фрагменты золотых листьев Фото: Department of Antiquities and Museums of Northern Cyprus

Среди артефактов археологи выделяют терракотовые тарелки, масляные лампы, стеклянные флаконы, бронзовые булавки и монеты, а также фрагменты золотых листьев. Также исследователи нашли контейнеры для духов, которые называются unguentaria, и сосуды для вина, известные как lagynos.

Рядом с этими предметами лежали останки человеческих скелетов, что дало исследователям дополнительную информацию. Эмине Эмель Зиба, которая руководит Департаментом древностей и музеев, заявила, что каждый предмет будет сохранен и каталогизирован, а затем выставлен в местных музеях.

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Во время раскопок местонахождение остается под строгой охраной, что обеспечивает сохранность этого культурного достояния. Эксперты считают, что гробница может предоставить ценную информацию о погребальных обычаях, ремеслах и торговых сетях, которые формировали кипрское общество в эллинистический период.

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