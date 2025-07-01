Корона Мономаха: фермер нашел тысячелетнюю реликвию в поле (фото)

В центре Словакии фермер случайно нашел древнюю византийскую корону во время вспашки поля. Эта находка, украшенная яркой эмалью, вызвала длительные споры среди историков относительно ее происхождения и того, как она оказалась так далеко от Византийской империи.

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Многие ученые считают, что эта корона, которая сейчас хранится в Венгерском национальном музее в Будапеште, связана с Константином IX Мономахом, который правил Византийской империей с 1042 по 1055 год, пишет Live Science.

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Константин, чье греческое прозвище "Мономах" переводится как "тот, кто борется сам", взошел на престол не по праву рождения, а благодаря браку с императрицей Зоей. Исторические записи свидетельствуют, что они правили совместно с сестрой Зои, Теодорой.

Украшенная корона состоит из семи золотых пластин, каждая из которых имеет закругленные края и украшена эмалевыми портретами и мотивами. Центральная пластина, высотой 11,5 сантиметров, изображает Константина IX, который держит символы императорской власти: кавалерийское знамя и шелковый свиток.

Корона Константина IX Мономаха

Греческие надписи идентифицируют его и называют Зою и Теодору, изображенных на соседних панелях, "самыми благочестивыми". На остальных четырех панелях изображены символические фигуры, в частности танцоры и олицетворение двух Добродетелей: Справедливости и Смирения.

Кураторы Венгерского национального музея предполагают, что компоненты короны, вероятно, были пришиты к тканевой основе, а не образовывали жесткую структуру.

Однако подлинность короны оспаривается уже на протяжении десятилетий. В 1994 году историк Николас Оикономидес утверждал, что это подделка XIX века. Он указал на несоответствия в изображенной одежде, особенности греческих надписей и маловероятное местонахождение короны в Словакии — далеко от Константинополя.

Однако в 2000 году искусствовед Этеле Кисс оспорил этот взгляд, ссылаясь на стилистические параллели с проверенными византийскими произведениями искусства и предполагая, что надписи отражают языковую эволюцию, а не ошибку. Кисс также предположил, что корона могла быть дипломатическим подарком Константина IX региональному правителю в Нитре.

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