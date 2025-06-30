Одна из древнейших: археологи раскопали неповрежденную этрусскую гробницу в знаменитом некрополе

В итальянском некрополе Сан-Джулиано, расположенном в региональном парке Мартуранум, археологи обнаружили неповрежденную этрусскую гробницу. Эта находка привлекла внимание благодаря своему исключительному состоянию сохранности и потенциалу пролить свет на жизнь этрусской цивилизации.

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Раскопки, проведенные под руководством Университета Бейлора в сотрудничестве с итальянскими министерствами культуры и представителями парка, обнаружили запечатанную погребальную камеру, заполненную расписанной керамикой в этрусском стиле, пишет Heritage Daily.

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Внутри камеры археологи также нашли резное погребальное ложе, умывальник и бронзовые артефакты, которые, как считается, использовались для церемониальных целей.

Гробница, по оценкам, датируется концом VII века до н. э., что делает ее одним из древнейших образцов в этом районе, где также находится известная "Гробница королевы" V века до н. э.

Эксперты объясняют, что неповрежденные этрусские гробницы являются редкостью Фото: Superintendency of Cultural Heritage

Эксперты объясняют, что неповрежденные этрусские гробницы являются редкостью, поскольку многие из них повреждены геологической активностью или вмешательством человека в прошлом.

Доктор Барбара Барбаро, археологический директор местной чрезвычайной комиссии, подчеркнула важность такого сохранения: "Некрополь Сан-Джулиано насчитывает более 500 гробниц... Очень редко можно найти нетронутую гробницу... она дает нам полное представление о жизни через ритуал смерти".

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Гробница и ее содержимое сейчас исследуются с целью консервации, а в будущем планируется организовать выставки, чтобы поделиться этими находками с общественностью.

Эта находка не только углубляет наши знания об этрусской культуре, но и иллюстрирует ценность археологических исследований в исторически богатых регионах, таких как центральная Италия.

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