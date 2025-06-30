Одна з найдавніших: археологи розкопали неушкоджену етруську гробницю в знаменитому некрополі

В італійському некрополі Сан-Джуліано, розташованому у регіональному парку Мартуранум, археологи виявили неушкоджену етруську гробницю. Ця знахідка привернула увагу завдяки своєму винятковому стану збереження та потенціалу пролити світло на життя етруської цивілізації.

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Розкопки, проведені під керівництвом Університету Бейлора у співпраці з італійськими міністерствами культури та представниками парку, виявили запечатану похоронну камеру, заповнену розписаною керамікою в етруському стилі, пише Heritage Daily.

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Усередині камери археологи також знайшли різьблене похоронне ложе, умивальник та бронзові артефакти, які, як вважається, використовувалися для церемоніальних цілей.

Гробниця, за оцінками, датується кінцем VII століття до н. е., що робить її одним із найдавніших зразків у цьому районі, де також знаходиться відома "Гробниця королеви" V століття до н. е.

Експерти пояснюють, що непошкоджені етруські гробниці є рідкістю Фото: Superintendency of Cultural Heritage

Експерти пояснюють, що непошкоджені етруські гробниці є рідкістю, оскільки багато з них пошкоджені геологічною активністю або втручанням людини в минулому.

Докторка Барбара Барбаро, археологічна директорка місцевої надзвичайної комісії, наголосила на важливість такого збереження: "Некрополь Сан-Джуліано налічує понад 500 гробниць... Дуже рідко можна знайти недоторкану гробницю... вона дає нам повне уявлення про життя через ритуал смерті".

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Гробниця та її вміст наразі досліджуються з метою консервації, а в майбутньому планується організувати виставки, щоб поділитися цими знахідками з громадськістю.

Ця знахідка не тільки поглиблює наші знання про етруську культуру, але й ілюструє цінність археологічних досліджень у історично багатих регіонах, таких як центральна Італія.

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