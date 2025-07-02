Гробница в центре скандала: священное захоронение превратили в кафе (фото)

3000-летняя гробница, высеченная в скале на западе Турции, оказалась в центре скандала после того, как из нее незаконно сделали кафе. Археологический памятник, расположенный во Фригийской долине, превратили в коммерческий объект без разрешения Регионального совета по охране природы Турции.

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Эта гробница, расположенная в деревне Аязини в провинции Афйонкарагисар, входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО Турции. Гробницу переоборудовала частная компания Taş Bahçe ("Каменный сад"), которая установила мебель, освещение и системы отопления, пишет Arkeonews.

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На изображениях, опубликованных в социальных сетях заведения, гробница изображена как лаунж с коврами и диванами, а для привлечения посетителей установили качели. По словам журналиста Салима Узуна, все изменения сделали без согласования с властями, что вызвало возмущение ученых.

Гробницу переоборудовала частная компания, которая установила мебель, освещение и системы отопления Фото: Selim Uzun – Hürriyet

Профессор Невзат Чевик из Университета Акдениз отметил: "Без разрешения нельзя даже поставить стул рядом с зарегистрированным историческим объектом, не говоря уже о превращении его в ресторан".

Аналогично, профессор Хавва Ишкан отметила духовное и историческое значение гробницы, заявив: "Эти гробницы имеют глубокую духовную ценность. Сверление священной скалы для установки электричества ужасно. К сожалению, они превратили объект культурного наследия в тематический парк".

Министерство культуры и туризма Турции начало расследование, и генеральный директор по вопросам культурных ценностей и музеев Бирол Инчекоз подтвердил, что гробница является зарегистрированным археологическим памятником и что все изменения были несанкционированными.

"Мы начали судебный процесс и активно следим за этим объектом", — сказал он. Власти рассмотрели сообщения в социальных сетях как официальные жалобы, и с тех пор гробница была очищена от всех несанкционированных дополнений и возвращена в прежнее состояние.

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Владелец бизнеса, Халил Чакмак, утверждал, что его намерением было поддержать местный туризм и стимулировать экономику региона. Он отметил, что оплатил определенные сборы за пользование землей, но признал, что конкретного разрешения на использование гробницы не получал.

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