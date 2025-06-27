Археологи раскопали многоэтажки времен Древнего Египта: что означает это открытие (фото)

В древнем городе Имет археологи обнаружили остатки многоэтажных жилых зданий и церемониального сооружения, связанного с богиней Ваджет. Эти находки, датируемые Поздним периодом (около 664-332 гг. до н. э.), свидетельствуют о том, что Имет был важным городским центром.

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Раскопки, возглавляемые Ники Нильсеном из Манчестерского университета и командой египетских археологов, обнаружили, что в Имети были редкие башенные дома — высокие, плотно расположенные здания из глиняного кирпича, которые в основном встречались в дельте Нила в Позднем периоде и в римскую эпоху, пишет Live Science.

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"Их присутствие здесь свидетельствует о том, что Имет был процветающим и плотно застроенным городом со сложной городской инфраструктурой", — пояснил Нильсен.

Команда также обнаружила руины здания с известняковым полом и массивными колоннами вдоль древней процессионной дороги, ведущей к храму Ваджет, что указывает на духовное значение этой местности в период Птолемеев (332-30 гг. до н. э.).

Фото: The University of Manchester

Первоначальная идентификация места была проведена с помощью спутниковых снимков, которые показали скопление древних глиняных кирпичей, что указывало на наличие остатков башенных домов. Раскопки подтвердили наличие этих сооружений, а также помещений для обработки зерна и загонов для скота, что дало представление о местной экономике города.

Среди найденных артефактов были зеленый фаянсовый ушабти 26-й династии, резная каменная плита с изображением бога Гарпократа с защитными символами и музыкальный инструмент, связанный с богиней Хатор, демонстрирующий как повседневную жизнь, так и духовные практики.

Наличие башенных домов указывает на градостроительное планирование, адаптированное к росту населения, что является нетипичным для территорий за пределами дельты. В то же время уменьшение использования процессионной дороги в середине птолемеевской эпохи свидетельствует об изменении религиозных обычаев.

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Это открытие углубляет наше понимание городского и духовного ландшафта северного Египта в поздней и птолемеевской эпохах. По мере продолжения раскопок находки из Телль-Набаши помогают исследователям реконструировать жизнь в одном из древних городов дельты.

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