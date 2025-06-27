От столицы фараона до монастыря отшельников: скрытая история Амарны (фото)

Недавние археологические исследования дали новое понимание истории древнего египетского города Амарна. Его сначала построили как религиозный и политический центр, посвященный только богу Солнца.

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В течение пятнадцати лет оно служило столицей Эхнатона XIV, а затем было заброшено и, как считалось, потеряло свое значение — вплоть до недавних открытий, пишет Arkeonews.

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Новые находки свидетельствуют о том, что Амарна пережила возрождение спустя века как центр раннехристианской монастырской жизни в римский и византийский периоды.

Ученые, включая команду, исследующую гробницу Панеси (гробница 6), обнаружили архитектурные изменения в высеченных в скале гробницах, включая небольшую церковь с апсидой, украшенной красными крестами, птицами и орлом — символами, распространенными в раннем египетском христианстве.

В течение пятнадцати лет город Амарна служил столицей Эхнатона XIV в качестве столицы Фото: Википедия

По словам исследователей, "такое перепрофилирование гробниц для религиозной жизни дает уникальное представление о том, как использовались древние священные места".

Найденные материальные свидетельства — такие как амфоры, импортированные из Туниса, Сирии и Александрии, а также предметы повседневного обихода, например котлы, ткацкие станки и резные шкатулки — свидетельствуют о процветающей, самодостаточной общине.

Эти артефакты свидетельствуют о том, что монахи организовали стабильное духовное общество среди скал Амарны. Ученые отмечают, что это изменение было вызвано не преследованиями, а духовным стремлением к одиночеству.

Пустынные скалы, изолированные и возвышенные над долиной Нила, вероятно, имели символическое значение, служа границей между мирской жизнью и священной целью.

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Это открытие показывает Амарну не только как бывшую столицу фараона, но и как более поздний памятник христианского наследия. Это редкий случай в истории Египта, когда два отдельных религиозных движения существовали на одном и том же месте.

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