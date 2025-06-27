Від столиці фараона до монастиря відлюдників: прихована історія Амарни (фото)

Недавні археологічні дослідження дали нове розуміння історії стародавнього єгипетського міста Амарна. Його спочатку побудували як релігійний і політичний центр, присвячений лише богу Сонця.

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Упродовж п'ятнадцяти років воно слугувало столицею Ехнатона XIV, а потім було покинуте і, як вважалося, втратило своє значення — аж до недавніх відкриттів, пише Arkeonews.

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Нові знахідки свідчать про те, що Амарна пережила відродження через століття як центр ранньохристиянського монастирського життя в римський і візантійський періоди.

Учені, включаючи команду, яка досліджує гробницю Панесі (гробниця 6), виявили архітектурні зміни в висічених у скелі гробницях, включаючи невелику церкву з апсидою, прикрашеною червоними хрестами, птахами та орлом — символами, поширеними в ранньому єгипетському християнстві.

Упродовж п'ятнадцяти років місто Амарна слугувало столицею Ехнатона XIV Фото: Вікіпедія

За словами дослідників, "таке перепрофілювання гробниць для релігійного життя дає унікальне уявлення про те, як використовувалися стародавні священні місця".

Знайдені матеріальні свідчення — такі як амфори, імпортовані з Тунісу, Сирії та Александрії, а також предмети повсякденного вжитку, як-от казани, ткацькі верстати та різьблені скриньки — свідчать про процвітаючу, самодостатню громаду.

Ці артефакти свідчать про те, що ченці організували стабільне духовне суспільство серед скель Амарни. Вчені зазначають, що ця зміна була спричинена не переслідуваннями, а духовним прагненням до самотності.

Пустельні скелі, ізольовані та піднесені над долиною Нілу, ймовірно, мали символічне значення, слугуючи межею між мирським життям і священною метою.

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Це відкриття показує Амарну не тільки як колишню столицю фараона, але і як пізнішу пам'ятку християнської спадщини. Це рідкісний випадок в історії Єгипту, коли два окремі релігійні рухи існували на одному й тому ж місці.

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