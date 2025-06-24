Колосальна знахідка: під форумом Траяна у Римі знайшли захований скарб (фото)

Нещодавно в історичному центрі Риму, під час розкопок під Форумом Траяна, археологи виявили величезну мармурову голову. Її розкопали під час реставраційних робіт на Via Alessandrina.

Related video

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі поділився деталями про знахідку в Інтернеті, описавши її як "чоловіче обличчя з густим волоссям і виразним поглядом", пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скульптура була вмурована в середньовічний шар цегли та розчину, що свідчить про її повторне використання під час післяімперського будівництва.

Артефакт може зображати або імператора Траяна, або бога Діоніса, що викликало дискусію через його художній стиль і схожість з іншою головою, знайденою в цьому ж районі в попередні роки.

Скульптура була вмурована в середньовічний шар цегли та розчину Фото: Image shared by Rome Mayor Roberto Gualtieri on his official Facebook page

Експерти припускають, що скульптура, ймовірно, датується приблизно 105–115 роками н. е., періодом правління Траяна. Її детальні риси, такі як хвилясте волосся та чітко виражені вилиці, відповідають відомим портретам імператора.

Однак через попередні знахідки, пов'язані з Діонісом, залишається певна невизначеність щодо її точної ідентичності.

Мармурову голову знайшли поблизу Портикус Трісігментата, величної колонади входу до Форуму Траяна, яка колись була прикрашена колонами, рельєфами та статуями, створеними Аполлодором Дамаським.

Зараз фахівці проведуть петрографічний аналіз, щоб визначити походження мармуру, що допоможе з'ясувати, кого саме зображує статуя. Після завершення реставраційних робіт скульптура буде виставлена в Музеях Імператорських форумів, що дасть нове уявлення про шари давньої історії Риму.

Важливо

Стоять ще з часів древніх воєн: археологи виявили масштабні укріплення на півдні Італії (фото)

Ця знахідка демонструє, що археологічна спадщина міста продовжує давати важливі артефакти, розкриваючи тривалий глобальний вплив Риму та цінність постійних зусиль з його збереження.

Раніше Фокус писав про один із найдавніших зразків зшитого одягу — лляну тарханську сукню, яку виявили в єгипетській гробниці. Їй понад 5000 років.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.