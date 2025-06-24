Стоять ще з часів древніх воєн: археологи виявили масштабні укріплення на півдні Італії (фото)

На півдні Італії археологи виявили стародавні укріплення та озброєння, розкривши нові подробиці Другої Пунічної війни. Розкопки, проведені в місті Удженто, дозволили знайти понад 170 метрів оборонних споруд та сотні римських снарядів.

Related video

Розкопки в районі Купа в Удженто, очолювані Джузеппе Скардоцці з Інституту науки про культурну спадщину (CNR ISPC), були частиною дослідницької кампанії 2025 року, підтриманої національними та місцевими установами, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда, яка працювала з квітня по червень 2025 року, виявила понад 450 римських свинцевих снарядів для пращі та залізних болтів для скорпіонів — зброї, яку, ймовірно, використовували під час нападу Риму на Удженто близько 209 року до н. е., коли місто приєдналося до Ганнібала.

"Знахідки демонструють інтенсивність конфлікту та оборонну міць мессапських стін", — зазначив Скардоцці.

Команда виявила понад 450 римських свинцевих снарядів для пращі та залізних болтів для скорпіонів Фото: CNR Institute of Heritage Science (ISPC) / SABAP Lecce

Розкопки виявили багатофазну конструкцію фортифікаційної стіни. Спочатку побудована в середині IV століття до н. е., перша фаза включала сухі калькаренітові блоки з серцевиною з вапняку та землі, товщиною 4,6 метра.

На початку III століття до н. е., коли військова загроза з боку Риму зростала, будівельники додали зовнішню та внутрішню завісу з більших каменів, збільшивши загальну товщину стіни до майже 7 метрів.

Один особливо добре збережений кутовий бастіон, висотою 1,80 метра, стояв між вулицями Віа С. Франческо і Віа Больцано, а інший сегмент був виявлений поблизу вулиці Віа Джаннуцці. Значна кількість снарядів і чіткий шар руйнувань свідчать про те, що тут відбулася запекла битва.

Після падіння Удженто укріплення поступово розібрали, а камені використали для пізніших будівельних проєктів.

Розкопки були підкріплені геофізичними дослідженнями, проведеними в грудні 2024 року Геофізичною лабораторією CNR ISPC в Лечче під керівництвом Джованні Леуччі. Ці дослідження були ключовими для визначення місця розкопок і виявили поховані ділянки стіни, які залишалися прихованими впродовж століть.

У перспективі міська рада Удженто розглядає плани перетворення цього місця на музей, що допоможе зберегти знахідки та сприятиме ширшому інтересу до давнього минулого регіону.

Важливо

Вважали будівельним сміттям: археологи врятували римські фрески віком 2000 років (фото)

Ці розкопки дають цінну інформацію про військові стратегії та архітектурні адаптації громади, яка опинилася в епіцентрі бурхливих подій давніх воєн. Подальше вивчення артефактів може допомогти поглибити наше розуміння боротьби за владу, яка сформувала південну Італію та весь середземноморський світ.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.