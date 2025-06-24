Стоят еще со времен древних войн: археологи обнаружили масштабные укрепления на юге Италии (фото)

На юге Италии археологи обнаружили древние укрепления и вооружение, раскрыв новые подробности Второй Пунической войны. Раскопки, проведенные в городе Удженто, позволили найти более 170 метров оборонительных сооружений и сотни римских снарядов.

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Раскопки в районе Купа в Удженто, возглавляемые Джузеппе Скардоцци из Института науки о культурном наследии (CNR ISPC), были частью исследовательской кампании 2025 года, поддержанной национальными и местными учреждениями, пишет Arkeonews.

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Команда, которая работала с апреля по июнь 2025 года, обнаружила более 450 римских свинцовых снарядов для пращи и железных болтов для скорпионов — оружия, которое, вероятно, использовали во время нападения Рима на Удженто около 209 года до н. э., когда город присоединился к Ганнибалу.

"Находки демонстрируют интенсивность конфликта и оборонительную мощь мессапских стен", — отметил Скардоцци.

Команда обнаружила более 450 римских свинцовых снарядов для пращи и железных болтов для скорпионов Фото: CNR Institute of Heritage Science (ISPC) / SABAP Lecce

Раскопки обнаружили многофазную конструкцию фортификационной стены. Первоначально построенная в середине IV века до н. э., первая фаза включала сухие калькаренитовые блоки с сердцевиной из известняка и земли, толщиной 4,6 метра.

В начале III века до н. э., когда военная угроза со стороны Рима росла, строители добавили внешнюю и внутреннюю завесу из более крупных камней, увеличив общую толщину стены до почти 7 метров.

Один особенно хорошо сохранившийся угловой бастион, высотой 1,80 метра, стоял между улицами Виа С. Франческо и Виа Больцано, а другой сегмент был обнаружен вблизи улицы Виа Джаннуцци. Значительное количество снарядов и четкий слой разрушений свидетельствуют о том, что здесь произошла ожесточенная битва.

После падения Удженто укрепления постепенно разобрали, а камни использовали для более поздних строительных проектов.

Раскопки были подкреплены геофизическими исследованиями, проведенными в декабре 2024 года Геофизической лабораторией CNR ISPC в Лечче под руководством Джованни Леуччи. Эти исследования были ключевыми для определения места раскопок и обнаружили погребенные участки стены, которые оставались скрытыми на протяжении веков.

В перспективе городской совет Удженто рассматривает планы превращения этого места в музей, что поможет сохранить находки и будет способствовать более широкому интересу к древнему прошлому региона.

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Эти раскопки дают ценную информацию о военных стратегиях и архитектурных адаптациях общины, которая оказалась в эпицентре бурных событий древних войн. Дальнейшее изучение артефактов может помочь углубить наше понимание борьбы за власть, которая сформировала южную Италию и весь средиземноморский мир.

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