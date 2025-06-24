Колоссальная находка: под форумом Траяна в Риме нашли спрятанный клад (фото)

Недавно в историческом центре Рима, во время раскопок под Форумом Траяна, археологи обнаружили огромную мраморную голову. Ее раскопали во время реставрационных работ на Via Alessandrina.

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Мэр Рима Роберто Гуальтьери поделился деталями о находке в Интернете, описав ее как "мужское лицо с густыми волосами и выразительным взглядом", пишет Arkeonews.

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Скульптура была вмурована в средневековый слой кирпича и раствора, что свидетельствует о ее повторном использовании во время послеимперского строительства.

Артефакт может изображать либо императора Траяна, либо бога Диониса, что вызвало дискуссию из-за его художественного стиля и сходства с другой головой, найденной в этом же районе в предыдущие годы.

Скульптура была вмурована в средневековый слой кирпича и раствора Фото: Image shared by Rome Mayor Roberto Gualtieri on his official Facebook page

Эксперты предполагают, что скульптура, вероятно, датируется примерно 105-115 годами н. э., периодом правления Траяна. Ее детальные черты, такие как волнистые волосы и четко выраженные скулы, соответствуют известным портретам императора.

Однако из-за предыдущих находок, связанных с Дионисом, остается определенная неопределенность относительно ее точной идентичности.

Мраморную голову нашли вблизи Портикус Трисигментата, величественной колоннады входа в Форум Траяна, которая когда-то была украшена колоннами, рельефами и статуями, созданными Аполлодором Дамасским.

Сейчас специалисты проведут петрографический анализ, чтобы определить происхождение мрамора, что поможет выяснить, кого именно изображает статуя. После завершения реставрационных работ скульптура будет выставлена в Музеях Императорских форумов, что даст новое представление о слоях древней истории Рима.

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Эта находка демонстрирует, что археологическое наследие города продолжает давать важные артефакты, раскрывая длительное глобальное влияние Рима и ценность постоянных усилий по его сохранению.

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