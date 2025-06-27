Археологи розкопали багатоповерхівки часів Стародавнього Єгипту: що означає це відкриття (фото)

У стародавньому місті Імет археологи виявили залишки багатоповерхових житлових будівель та церемоніальної споруди, пов'язаної з богинею Ваджет. Ці знахідки, що датуються Пізнім періодом (близько 664–332 рр. до н. е.), свідчать про те, що Імет був важливим міським центром.

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Розкопки, очолювані Нікі Нільсеном з Манчестерського університету та командою єгипетських археологів, виявили, що в Іметі були рідкісні баштові будинки — високі, щільно розташовані будівлі з глиняної цегли, які здебільшого зустрічалися в дельті Нілу в Пізньому періоді та в римську епоху, пише Live Science.

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"Їхня присутність тут свідчить про те, що Імет був процвітаючим і щільно забудованим містом зі складною міською інфраструктурою", — пояснив Нільсен.

Команда також виявила руїни будівлі з вапняковою підлогою та масивними колонами вздовж стародавньої процесійної дороги, що вела до храму Ваджет, що вказує на духовне значення цієї місцевості в період Птолемеїв (332–30 рр. до н. е.).

Фото: The University of Manchester

Початкова ідентифікація місця була проведена за допомогою супутникових знімків, які показали скупчення стародавніх глиняних цеглин, що вказувало на наявність залишків баштових будинків. Розкопки підтвердили наявність цих споруд, а також приміщень для обробки зерна та загонів для худоби, що дало уявлення про місцеву економіку міста.

Серед знайдених артефактів були зелений фаянсовий ушабті 26-ї династії, різьблена кам'яна плита із зображенням бога Гарпократа з захисними символами та музичний інструмент, пов'язаний з богинею Хатор, що демонструє як повсякденне життя, так і духовні практики.

Наявність баштових будинків вказує на містобудівне планування, адаптоване до зростання населення, що є нетиповим для територій за межами дельти. Водночас зменшення використання процесійної дороги в середині птолемеївської епохи свідчить про зміну релігійних звичаїв.

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Це відкриття поглиблює наше розуміння міського та духовного ландшафту північного Єгипту в пізній та птолемеївській епохах. У міру продовження розкопок знахідки з Телль-Набаші допомагають дослідникам реконструювати життя в одному з древніх міст дельти.

Раніше Фокус писав про золотий артефакт знатної єгиптянки. Знайдене у гробниці Хатнефер в Єгипті під час розкопок у 1930-х роках намисто з амулетом у формі скарабея вважалося талісманом, що супроводжував свою власницю в загробне життя.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.