На острове Шуяк археологи обнаружили поселения коренных народов Аляски: самому древнему 7000 лет (фото)

На острове Шуяк в Аляске археологи обнаружили следы одного из древнейших поселений коренных народов в этом регионе. Исследование, которое длилось несколько лет и завершилось этой весной, пролило новый свет на раннее заселение человека в части Кадьяцкого архипелага, которая долгое время оставалась без внимания.

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Во время раскопок на острове исследователи из археологической группы музея Алутик обнаружили многочисленные поселения, большинство из которых были расположены на восточной стороне. Среди самых значительных находок — поселение, которому почти 7000 лет назад, что делает его древнейшим известным местом проживания коренных жителей на острове, пишет Arkeonews.

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По словам куратора археологии в музее Алутик Патрика Солтонстолла, среди находок есть деревня с 11 ямами для домов, в которых, вероятно, около 300 лет назад проживало от 200 до 300 человек. "Но еще более удивительным является то, что поблизости находится поселение, которому примерно 7000 лет, что делает его самым древним из всех, которые мы когда-либо находили на острове", — отметил ученый. Это ставит под сомнение предыдущие предположения о том, что остров был малонаселенным.

Остров Шуяк, известный как Сууак на языке алутик, имеет древнюю культурную историю, достигающую по меньшей мере 7500 лет. Исторические источники свидетельствуют, что на острове было несколько поселений, часть из которых существовали еще в конце 1700-х годов.

В XX веке семьи алутики посещали остров, не для постоянного проживания, а для рыбалки. Промысловая деятельность продолжалась до 1976 года, пока компания Washington Fish and Oyster Company прекратила свою деятельность на острове.

Остров Шуяк, известный как Сууак на языке алутик, имеет древнюю культурную историю, достигающую по меньшей мере 7500 лет Фото: USGS

Изменения в окружающей среде неожиданно помогли сохранить эти древние места. После землетрясения 1964 года земля начала подниматься быстрее, чем уровень моря, что позволило растительности стабилизировать прибрежные районы.

"Сейчас мы видим, как трава стабилизирует пляжи, что является хорошей новостью для сохранения места", — сказал Салтонстолл. Молли Оделл, директор музея по археологии, добавила, что уменьшение эрозии и повышение стабильности также помогают предотвратить кражи артефактов.

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Она призвала общественность сообщать о любых культурных материалах, которые они встречают, а не изымать их. Сотрудничество музея с парками штата Аляска продолжается, и новую выставку, посвященную археологии Шуяка, планируется открыть позже этим летом.

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