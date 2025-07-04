Слава Вавилону и реки Евфрат: археологи раскопали 3000-летний месопотамский гимн (фото)

Археологи нашли древний гимн, посвященный Вавилону. Записанный клинописью на десятках глиняных табличек, гимн воспевает красоту Вавилона, его жителей и животворную реку Евфрат.

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Эксперты считают, что текст был настолько значимым, что его неоднократно копировали и учили школьники. Гимн нашли благодаря археологическим исследованиям, направленным на реконструкцию культурного наследия города, пишет IFLScience.

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Профессор Энрике Хименес из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и доктор Анмар Фадхил из Багдадского университета обнаружили значительную часть оригинальной композиции, которая когда-то состояла из 250 строк. Из-за повреждений от него осталось лишь около двух третей, однако гимн появляется на более чем 30 табличках, датированных между VII и I веками до н. э.

Недавно найденный древний гимн показал, насколько глубоко жители Вавилона ценили свой город почти 3000 лет назад. Гимн, написанный клинописью на десятках глиняных табличек, воспевает красоту Вавилона, его жителей и животворную реку Евфрат. Эксперты считают, что текст был настолько значимым, что его неоднократно копировали и учили школьников. Несмотря на то, что гимн был утрачен с течением времени, он снова появился благодаря археологическим исследованиям, направленным на восстановление культурного наследия города.

Описания содержат идеализированные изображения архитектуры Вавилона, таких как его ворота и стены, и сравнивают город с драгоценными камнями и пышными садами Фото: Junko Taniguchi

Профессор Энрике Хименес из Людвиг-Максимилианского университета в Мюнхене и доктор Анмар Фадхил из Багдадского университета обнаружили значительную часть оригинального произведения, которое когда-то насчитывало около 250 строк. Из-за повреждений, нанесенных в течение веков, сохранилось лишь около двух третей текста, однако гимн появляется на более 30 табличках, датированных VII-I веками до н. э. Хименес отметил, что гимн "описывает Вавилон во всем его величии и дает представление о жизни его жителей, мужчин и женщин". Повторные попытки высечь текст на глине свидетельствуют о том, что он имел большое значение для жителей города.

Гимн начинается с чествования Мардука, покровителя Вавилона, и благословений, которые ему приписывают. Далее следует хвала его храму, Эсагилу, и самому городу. Описания содержат идеализированные изображения архитектуры Вавилона, таких как его ворота и стены, и сравнивают город с драгоценными камнями и пышными садами.

Река Евфрат также занимает видное место, ее славят за ежегодные наводнения, которые питали окрестные поля. Одно стихотворение описывает щедрость сезона в поэтических деталях:

"Его поля изобилуют травами и цветами,

Его луга, в ярком цветении, прорастают ячменем,

Из которого, собранные, стопки уложены,

Стада и отары лежат на зеленых пастбищах,

Богатство и великолепие — то, что приличествует человечеству -

Дарятся, приумножаются и щедро раздаются".

Такие изысканные описания природы редко встречаются в месопотамских текстах, что делает этот гимн особенно ценным для ученых.

Наряду с описаниями ландшафта, гимн также отражает вавилонские ценности. Он освещает справедливость, заботу о сиротах и уважение к законам. Примечательно, что в нем упоминаются иностранцы, а именно иностранные священники, которых почитают, хотя это, возможно, не отражает реальность для всех иностранцев.

Женщины получают ограниченное признание, их хвалят за "преданность и благоразумие", что свидетельствует о более ограниченных ролях, которые им отводились в этот период. Тем не менее это остается одним из немногих письменных упоминаний о женщинах в вавилонской культуре.

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Широкое использование гимна в образовании демонстрирует его значение. "Необычно, что такой популярный в свое время текст был нам неизвестен до сих пор", — отметил Хименес, который участвует в более широком проекте по оцифровке всех известных фрагментов клинописи.

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