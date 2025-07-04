Как маршрутка в +35°C: ученые узнали душистую тайну Древнего Рима

Повседневную жизнь Древнего Рима часто представляют с помощью ярких образов: гул толпы, величественная архитектура и дисциплинированный марш солдат. Но то, как пахла столица империи, обычно остается без внимания.

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Не имея возможности проанализировать воздух тысячелетней давности, исследователи обращаются к литературным текстам, археологическим находкам и остаткам окружающей среды, чтобы воссоздать запахи, которые когда-то наполняли римские улицы, пишет Phys.org.

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Плиний Старший, древнеримский историк, описывал запахи как "приятный", "резкий" или "сильный", хотя эти описания не дают яркого представления. Однако многие подсказки свидетельствуют о том, что в древних римских городах царил в целом неприятный запах.

Как отмечают исследователи, управление отходами было примитивным; туалеты редко подключались к канализации, которая в основном служила для отвода дождевой воды. Отходы — как человеческие, так и животные — собирали вручную или выбрасывали в выгребные ямы, но доступ к таким сооружениям имели только аристократы.

Тела умерших, как людей, так и животных, могли лежать на открытом воздухе в зависимости от социального класса. Даже общественная гигиена была сомнительной. Римские бани, хотя сегодня их высоко оценивают, вероятно, были грязными.

У них не было современного мыла, зато использовали ароматизированное оливковое масло, которое счищали бронзовыми инструментами. Эти условия создавали среду, о которой редко упоминают в рассказах о римской истории.

Несмотря на антисанитарные условия, римляне все же принимали меры для контроля личного запаха. Существовали рецепты дезодорантов и зубной пасты, некоторые из которых были направлены на устранение запаха тела с помощью внутренних методов, таких как употребление травяных смесей.

Хотя купание считалось социальной нормой, этот процесс был далеко не стерильным. Вода смешивалась с маслами и выделениями, собиравшимися в канализации бань.

Однако римляне также любили духи и благовония. Ароматы, полученные из роз, корицы и ладана, смешивали с бальзамами и маслами, даже наносили на статуи богов. Археологические находки в таких городах, как Пестум и Делос, свидетельствуют о существовании парфюмерных мастерских и надписей, подробно описывающих ритуалы ароматизации, включая использование пчелиного воска для сохранения запаха.

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В общем, аромат Древнего Рима был смесью запахов тел, животных отходов, сожженных жертв, специй и духов. Хотя по современным меркам эта вонь может показаться отвратительной, древние источники свидетельствуют, что римляне воспринимали эти запахи как часть городской жизни. Некоторые даже считали их символом самой цивилизации.

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