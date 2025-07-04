Як маршрутка в +35°C: вчені дізналися запашну таємницю Древнього Риму

Повсякденне життя Стародавнього Риму часто уявляють за допомогою яскравих образів: гул натовпу, велична архітектура та дисциплінований марш солдатів. Але те, як пахла столиця імперії, зазвичай залишається поза увагою.

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Не маючи можливості проаналізувати повітря тисячолітньої давнини, дослідники звертаються до літературних текстів, археологічних знахідок та залишків навколишнього середовища, щоб відтворити запахи, які колись наповнювали римські вулиці, пише Phys.org.

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Пліній Старший, давньоримський історик, описував запахи як "приємний", "різкий" або "сильний", хоча ці описи не дають яскравого уявлення. Проте багато підказок свідчать про те, що в стародавніх римських містах панував загалом неприємний запах.

Як зазначають дослідники, управління відходами було примітивним; туалети рідко підключалися до каналізації, яка в основному слугувала для відведення дощової води. Відходи — як людські, так і тваринні — збирали вручну або викидали в вигрібні ями, але доступ до таких споруд мали лише аристократи.

Тіла померлих, як людей, так і тварин, могли лежати на відкритому повітрі залежно від соціального класу. Навіть громадська гігієна була сумнівною. Римські лазні, хоча сьогодні їх високо оцінюють, ймовірно, були брудними.

У них не було сучасного мила, натомість використовували ароматизовану оливкову олію, яку зчищали бронзовими інструментами. Ці умови створювали середовище, про яке рідко згадують у розповідях про римську історію.

Попри антисанітарні умови, римляни все ж вживали заходів для контролю особистого запаху. Існували рецепти дезодорантів і зубної пасти, деякі з яких були спрямовані на усунення запаху тіла за допомогою внутрішніх методів, таких як вживання трав'яних сумішей.

Хоча купання вважалося соціальною нормою, цей процес був далеко не стерильним. Вода змішувалася з оліями і виділеннями, що збиралися в каналізації лазень.

Проте римляни також любили парфуми та пахощі. Аромати, отримані з троянд, кориці та ладану, змішували з бальзамами та оліями, навіть наносили на статуї богів. Археологічні знахідки в таких містах, як Пестум і Делос, свідчать про існування парфумерних майстерень і написів, що детально описують ритуали ароматизації, включаючи використання бджолиного воску для збереження запаху.

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Загалом, аромат Стародавнього Риму був сумішшю запахів тіл, тваринних відходів, спалених жертв, спецій і парфумів. Хоча за сучасними мірками цей сморід може здатися огидним, стародавні джерела свідчать, що римляни сприймали ці запахи як частину міського життя. Деякі навіть вважали їх символом самої цивілізації.

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