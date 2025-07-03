Древня ДНК з Єгипту: вчені розкрили таємні зв'язки з Месопотамією (фото)

Дослідники проаналізували найдавніший відомий зразок ДНК чоловіка зі Стародавнього Єгипту, який жив між 4500 і 4800 роками тому. Завдяки цьому вчені планують дізнатися нові подробиці переміщення населення та культурного обміну.

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Ця робота базується на ранніх спробах лауреата Нобелівської премії Сванте Паабо, який у 1980-х роках намагався витягти ДНК з мумій, яким було близько 2000 років, пише IFLScience.

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Однак під час теперішнього дослідження вдалося витягти та секвенувати повний геном набагато старшої особи завдяки передовим технологіям, розробленим командою з Інституту Френсіса Кріка та Університету Джона Мурса в Ліверпулі.

Генетичний матеріал отримали із зуба, що зберігався у Всесвітньому музеї Ліверпуля.

Генетичний матеріал отримали із зуба Фото: Morez, A. (2025) Nature

Лінус Гірдланд-Флінк з Університету Абердіна пояснив, що ця людина жила в період переходу між ранньодинастичним і Стародавнім царством Єгипту.

Похований у керамічному посуді в гробниці на схилі пагорба, чоловік не був муміфікований — такий спосіб поховання, можливо, допоміг зберегти його ДНК.

Генетичний аналіз показав, що 80 відсотків його предків походили з давніх північноафриканських народів, а решта 20 відсотків — з Месопотамії, а саме Родючого півмісяця, що вказує на генетичний обмін між цими регіонами. Ці відкриття підтверджують попередні археологічні теорії про торгівлю та культурні контакти.

Фото: Morez, A. (2025) Nature

Подальше дослідження зубів і кісток чоловіка дало уявлення про його спосіб життя. Аналіз складу його зубів показав, що він виріс в Єгипті. Його скелет мав ознаки тривалої сидячої роботи з повторюваними рухами кінцівок.

Джоел Айріш з Ліверпульського університету імені Джона Мура зазначив, що такі сліди зносу можуть вказувати на гончарство або подібне ремесло, хоча його відносно вишукане поховання свідчить про те, що він мав вищий статус, ніж типові ремісники.

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Науковці планують продовжити цю роботу разом з єгипетськими вченими, щоб детальніше дослідити стародавні моделі міграції та походження.

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