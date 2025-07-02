Зберігся через 2 тисячі років: археологи знайшли затонулий корабель із рідкісним вантажем (фото)

Біля узбережжя Адрасана, Туреччина, нещодавно виявили затонулий корабель на глибині близько 46 метрів. Судно все ще охороняло свій вантаж керамічних мисок, тарілок і горщиків, збережених у тому ж стані, в якому вони були, коли корабель затонув.

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Міністерство культури і туризму Туреччини підтвердило, що кераміка була покрита сирою глиною, яка відіграла важливу роль у захисті її від пошкоджень протягом більш ніж двох тисячоліть, пише Heritage Daily.

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Це покриття зберегло складні візерунки і деталі поверхні, надавши дослідникам рідкісний доступ до добре збережених зразків стародавнього ремесла.

Окрім художньої цінності, знахідка проливає світло на практики виробництва та розподілу в класичну епоху. Експерти вважають, що вона надасть цінні свідчення про стародавні торгівельні мережі, споживчі вподобання та промислові технології пакування.

Кераміка була покрита сирою глиною, яка відіграла важливу роль у захисті її від пошкоджень Фото: AA

Розкопки є частиною чотирирічної ініціативи "Спадщина для майбутнього", започаткованої міністерством для дослідження та документування затоплених культурних об'єктів Туреччини.

Наразі каталогізовано понад 400 підводних затонулих кораблів уздовж середземноморського узбережжя Туреччини, від Патари на заході до Мерсіна на сході.

Ці знахідки розкривають роль регіону як ключового ланцюга в стародавній морській торгівлі. Міністр Мехмет Нурі Ерсой описав кожне знайдене затонуле судно як "нові двері в минуле".

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Керамічні артефакти з затонулого корабля в Адрасані будуть виставлені в майбутньому Середземноморському музеї підводної археології в регіоні Кемер-Ідирос.

Раніше Фокус писав, як фермер знайшов тисячолітню реліквію в полі. Нею виявилася корона Мономаха.

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