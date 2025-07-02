Сохранился через 2 тысячи лет: археологи нашли затонувший корабль с редким грузом (фото)

У побережья Адрасана, Турция, недавно обнаружили затонувший корабль на глубине около 46 метров. Судно все еще охраняло свой груз керамических мисок, тарелок и горшков, сохраненных в том же состоянии, в котором они были, когда корабль затонул.

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Министерство культуры и туризма Турции подтвердило, что керамика была покрыта сырой глиной, которая сыграла важную роль в защите ее от повреждений в течение более чем двух тысячелетий, пишет Heritage Daily.

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Это покрытие сохранило сложные узоры и детали поверхности, предоставив исследователям редкий доступ к хорошо сохранившимся образцам древнего ремесла.

Кроме художественной ценности, находка проливает свет на практики производства и распределения в классическую эпоху. Эксперты считают, что она предоставит ценные свидетельства о древних торговых сетях, потребительских предпочтениях и промышленных технологиях упаковки.

Керамика была покрыта сырой глиной, которая сыграла важную роль в защите ее от повреждений Фото: АА

Раскопки являются частью четырехлетней инициативы "Наследие для будущего", начатой министерством для исследования и документирования затопленных культурных объектов Турции.

Сейчас каталогизировано более 400 подводных затонувших кораблей вдоль средиземноморского побережья Турции, от Патары на западе до Мерсина на востоке.

Эти находки раскрывают роль региона как ключевой цепи в древней морской торговле. Министр Мехмет Нури Эрсой описал каждое найденное затонувшее судно как "новую дверь в прошлое".

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