Древняя ДНК из Египта: ученые раскрыли тайные связи с Месопотамией (фото)

Исследователи проанализировали древнейший известный образец ДНК мужчины из Древнего Египта, который жил между 4500 и 4800 годами назад. Благодаря этому ученые планируют узнать новые подробности перемещения населения и культурного обмена.

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Эта работа базируется на ранних попытках лауреата Нобелевской премии Сванте Паабо, который в 1980-х годах пытался извлечь ДНК из мумий, которым было около 2000 лет, пишет IFLScience.

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Однако во время нынешнего исследования удалось извлечь и секвенировать полный геном гораздо старшего человека благодаря передовым технологиям, разработанным командой из Института Фрэнсиса Крика и Университета Джона Мурса в Ливерпуле.

Генетический материал получили из зуба, который хранился во Всемирном музее Ливерпуля.

Генетический материал получили из зуба Фото: Morez, A. (2025) Nature

Линус Гирдланд-Флинк из Университета Абердина объяснил, что этот человек жил в период перехода между раннединастическим и Древним царством Египта.

Похороненный в керамической посуде в гробнице на склоне холма, мужчина не был мумифицирован — такой способ захоронения, возможно, помог сохранить его ДНК.

Генетический анализ показал, что 80 процентов его предков происходили из древних североафриканских народов, а остальные 20 процентов — из Месопотамии, а именно Плодородного полумесяца, что указывает на генетический обмен между этими регионами. Эти открытия подтверждают предыдущие археологические теории о торговле и культурных контактах.

Фото: Morez, A. (2025) Nature

Дальнейшее исследование зубов и костей мужчины дало представление о его образе жизни. Анализ состава его зубов показал, что он вырос в Египте. Его скелет имел признаки длительной сидячей работы с повторяющимися движениями конечностей.

Джоэл Айриш из Ливерпульского университета имени Джона Мура отметил, что такие следы сноса могут указывать на гончарство или подобное ремесло, хотя его относительно изысканное захоронение свидетельствует о том, что он имел более высокий статус, чем типичные ремесленники.

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Ученые планируют продолжить эту работу вместе с египетскими учеными, чтобы подробнее исследовать древние модели миграции и происхождения.

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