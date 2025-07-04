Раскопали элитную резиденцию: ученые обнаружили древние постройки в Северной Македонии (фото)

Вблизи села Младо Нагоричане в Северной Македонии археологи обнаружили древнюю резиденцию. Находка, расположенная на холме Градиште, как считается, датируется концом IV века до н. э.

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Эта находка помогает выяснить, насколько далеко распространялось влияние греческой культуры и архитектуры за пределы Средиземноморья. Исследователи считают открытие одним из важнейших в центральной части Балкан, пишет Arkeonews.

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Во время раскопок археологи обнаружили большое жилое здание, которое интерпретируют как дом аристократа. Оно имеет типичные черты элитной эллинистической архитектуры, такие как центральный двор, окрашенные гипсовые стены, колоннада и частная баня.

Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Руководитель раскопок Деян Гьоргиевски рассказал, что ионические капители и основания, найденные на месте раскопок, являются самыми северными из известных образцов того периода, что свидетельствует о том, насколько глубоко средиземноморские стили проникли вглубь Балкан.

Эти находки отражают культурное родство, которое ранее считалось ограниченным южными регионами.

Архитектура и предметы, найденные на месте раскопок, соответствуют моделям, определенным в академических исследованиях, сравнивающих Градиште с другими поселениями в регионе.

Эти исследования показывают, что эллинистические обычаи сформировали не только монументальное строительство, но и повседневную жизнь, торговлю и пространственную организацию.

Среди обнаруженных артефактов были амфоры из Таса, керамика с Западного склона, унгуентария и керамический черепок с греческой вульгарной надписью. Эта надпись, возможно юмористическая или оскорбительная, дает представление о грамотности и неформальном самовыражении на периферии греческого влияния.

Под основным сооружением исследователи также обнаружили массивные каменные стены, которые могут быть остатками более раннего элитного здания. Однако их возраст остается неопределенным из-за смешанной стратиграфии.

Во время прошлых раскопок на месте археологи задокументировали высеченное в скале святилище, элементы укреплений и платформы — все это согласуется с идеей, что Градиште когда-то было как стратегическим, так и религиозным центром.

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Эти раскопки добавляют к растущему количеству доказательств того, что греческое влияние на Балканах распространялось далеко за пределы прибрежных центров.

Нынешние планы в отношении этого места включают дальнейшие исследования, консервацию и виртуальную реконструкцию, чтобы оживить эллинистическую резиденцию как для ученых, так и для широкой публики.

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