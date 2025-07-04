Розкопали елітну резиденцію: вчені виявили древні споруди у Північній Македонії (фото)

Поблизу села Младо Нагорічане в Північній Македонії археологи виявили стародавню резиденцію. Знахідка, розташована на пагорбі Градіште, як вважається, датується кінцем IV століття до н. е.

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Ця знахідка допомагає з'ясувати, наскільки далеко поширювався вплив грецької культури та архітектури за межі Середземномор'я. Дослідники вважають відкриття одним з найважливіших у центральній частині Балкан, пише Arkeonews.

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Під час розкопок археологи виявили велику житлову будівлю, яку інтерпретують як будинок аристократа. Вона має типові риси елітної елліністичної архітектури, такі як центральний двір, пофарбовані гіпсові стіни, колонада та приватна лазня.

Фото: Courtesy of Dejan Gjorgjievski

Керівник розкопок Деян Гьоргієвскі розповів, що іонічні капітелі та основи, знайдені на місці розкопок, є найпівнічнішими з відомих зразків того періоду, що свідчить про те, наскільки глибоко середземноморські стилі проникли вглиб Балкан.

Ці знахідки відображають культурну спорідненість, яка раніше вважалася обмеженою південними регіонами.

Архітектура та предмети, знайдені на місці розкопок, відповідають моделям, визначеним в академічних дослідженнях, що порівнюють Градіште з іншими поселеннями в регіоні.

Ці дослідження показують, що елліністичні звичаї сформували не тільки монументальне будівництво, а й повсякденне життя, торгівлю та просторову організацію.

Серед виявлених артефактів були амфори з Таса, кераміка із Західного схилу, унгуентарія та керамічний черепок з грецьким вульгарним написом. Цей напис, можливо гумористичний або образливий, дає уявлення про грамотність та неформальне самовираження на периферії грецького впливу.

Під основною спорудою дослідники також виявили масивні кам'яні стіни, які можуть бути залишками більш ранньої елітної будівлі. Однак їх вік залишається невизначеним через змішану стратиграфію.

Під час минулих розкопок на місці археологи задокументували висічене в скелі святилище, елементи укріплень та платформи — все це узгоджується з ідеєю, що Градіште колись було як стратегічним, так і релігійним центром.

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Ці розкопки додають до зростаючої кількості доказів того, що грецький вплив на Балканах поширювався далеко за межі прибережних центрів.

Теперішні плани щодо цього місця включають подальші дослідження, консервацію та віртуальну реконструкцію, щоб оживити елліністичну резиденцію як для науковців, так і для широкої публіки.

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