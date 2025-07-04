Знайшли 2000-річний підписаний артефакт часів Кушанського царства: чиє ім'я на ньому написано (фото)

На стародавньому місці поблизу села Сарбанд, Таджикистан, археологи знайшли 2000-річний глиняний глечик. Знахідка має рідкісний напис, що ідентифікує його власницю — це незвичайний погляд на гендерні ролі та ідентичність під часи існування Кушанського царства.

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Глечик, знайдений на археологічному місці Халхаджар, датується I–III століттями н. е., коли Кушанське царство панувало на більшій частині Центральної та Південної Азії, пише Arkeonews.

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За даними Національного музею Таджикистану, напис зроблено давньою бактрійською мовою з використанням варіанту грецької писемності. У ньому сказано: "Цей глечик для води належить жінці Сагкіні".

Текст розшифрували Ніколас Сімс-Вільямс і Джо Крібб, обидва експерти з давніх східноіранських мов. Представники музею відзначили важливість знахідки, назвавши її рідкісним прикладом особистого предмета, безпосередньо пов'язаного з іменем жінки з античності.

Наявність імені на побутовому предметі вказує на те, що жінки мали визнане право власності на предмети побуту і що їхня ідентичність була задокументована Фото: National Museum of Tajikistan

Наявність імені на побутовому предметі вказує на те, що жінки мали визнане право власності на предмети побуту і що їхня ідентичність була задокументована. Експерти вважають, що нанесення напису на глечик свідчить про певний рівень грамотності або принаймні культурне визнання особистої власності.

Представники музею заявили, що цей артефакт представляє "щось глибоко особисте і людське", показуючи, що жінки, такі як Сагкіна, мали імена і, можливо, були грамотними 2000 років тому.

Зараз глечик повністю відреставрований і стане центральним експонатом майбутньої виставки музею, присвяченої Кушанському царству. Фото: National Museum of Tajikistan

Розкопки розпочалися 20 травня 2025 року під керівництвом археолога Міралі Замона Карімдодзода, який очолює відділ археології та нумізматики музею. Поряд із глечиком дослідники виявили залишки споруди, зокрема розписані внутрішні стіни, що допомагає реконструювати повсякденне життя.

Кушанське царство було відоме своїм впливом на торгівлю, мову та культуру в регіонах, які зараз включають Таджикистан, Афганістан, Індію та інші країни. Використання бактрійського письма, необхідного для управління царством, дає цінне уявлення про його історію та управління.

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Зараз глечик повністю відреставрований і стане центральним експонатом майбутньої виставки музею, присвяченої Кушанському царству. Завдяки чіткому напису та культурній цінності, цей артефакт служить матеріальним зв'язком з окремою жінкою з античного світу, демонструючи, як особисті історії можуть виринати з далекого минулого.

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