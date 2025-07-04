Нашли 2000-летний подписанный артефакт времен Кушанского царства: чье имя на нем написано (фото)

На древнем месте вблизи села Сарбанд, Таджикистан, археологи нашли 2000-летний глиняный кувшин. Находка имеет редкую надпись, идентифицирующую его владелицу — это необычный взгляд на гендерные роли и идентичность во времена существования Кушанского царства.

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Кувшин, найденный на археологическом месте Халхаджар, датируется I-III веками н. э., когда Кушанское царство господствовало на большей части Центральной и Южной Азии, пишет Arkeonews.

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По данным Национального музея Таджикистана, надпись сделана на древнем бактрийском языке с использованием варианта греческой письменности. В ней сказано: "Этот кувшин для воды принадлежит женщине Сагкини".

Текст расшифровали Николас Симс-Уильямс и Джо Крибб, оба эксперты по древним восточноиранским языкам. Представители музея отметили важность находки, назвав ее редким примером личного предмета, напрямую связанного с именем женщины из античности.

Наличие имени на бытовом предмете указывает на то, что женщины имели признанное право собственности на предметы быта и что их идентичность была задокументирована Фото: National Museum of Tajikistan

Наличие имени на бытовом предмете указывает на то, что женщины имели признанное право собственности на предметы быта и что их идентичность была задокументирована. Эксперты считают, что нанесение надписи на кувшин свидетельствует об определенном уровне грамотности или по крайней мере культурном признании личной собственности.

Представители музея заявили, что этот артефакт представляет "нечто глубоко личное и человеческое", показывая, что женщины, такие как Сагкина, имели имена и, возможно, были грамотными 2000 лет назад.

Сейчас кувшин полностью отреставрирован и станет центральным экспонатом будущей выставки музея, посвященной Кушанскому царству. Фото: National Museum of Tajikistan

Раскопки начались 20 мая 2025 года под руководством археолога Мирали Замона Каримдодзода, который возглавляет отдел археологии и нумизматики музея. Рядом с кувшином исследователи обнаружили остатки сооружения, в частности расписанные внутренние стены, что помогает реконструировать повседневную жизнь.

Кушанское царство было известно своим влиянием на торговлю, язык и культуру в регионах, которые теперь включают Таджикистан, Афганистан, Индию и другие страны. Использование бактрийского письма, необходимого для управления королевством, дает ценное представление о его истории и управлении.

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Сейчас кувшин полностью отреставрирован и станет центральным экспонатом будущей выставки музея, посвященной Кушанскому царству. Благодаря четкой надписи и культурной ценности, этот артефакт служит материальной связью с отдельной женщиной из античного мира, демонстрируя, как личные истории могут всплывать из далекого прошлого.

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