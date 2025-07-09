Старейший греческий мраморный алтарь в Западном Средиземноморье: ученые рассказали об открытии

Во время раскопок в Испании археологи обнаружили необычный артефакт. Исследователи считают, что это самый старый греческий мраморный алтарь, когда-либо найденный в этой части Европы.

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Находка была сделана в Касас-дель-Туруньуэло, месте железного века в провинции Бадахос в Испании, где исследователи из Института археологии Мериды (IAM, CSIC — Правительство Эстремадуры) во время последних раскопок обнаружили редкий мраморный колонный алтарь, пишет Arkeonews.

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По словам археолога Анны Гутьеррес из Каталонского института классической археологии (ICAC), алтарь изготовлен из мрамора, который происходит с острова Мармара в современной Турции.

Алтарь выделяется не только своим возрастом, но и экзотичностью материала

Алтарь, который, по оценкам, датируется V веком до н. э., выделяется не только своим возрастом, но и экзотичностью материала, из которого он изготовлен, практически не встречающегося во внутренних районах Иберии.

Руководители проекта Эстер Родригес Гонсалес и Себастьян Селестино Перес отметили, что открытие, наряду с такими предметами роскоши, как атичная керамика и бронзовый гончарный круг, подтверждает ритуальную функцию сооружения, в котором он был размещен.

Касас-дель-Туруньуэло, расположенный вблизи реки Гуадиана в регионе Вегас-Альтас, ранее дал значительные артефакты, включая стеклянную посуду из Македонии и фрагменты скульптур из пентелийского мрамора. Он также известен тем, что здесь было обнаружено одно из самых масштабных ритуальных жертвоприношений животных в Западной Европе.

Недавно обнаруженный греческий алтарь, найденный вдали от основных морских путей, ставит под сомнение давние убеждения, что Тартессос был только под влиянием внешних культур.

Вместо этого он указывает на существование развитого общества, способного к выборочному импорту и интеграции иностранных элементов, что имело религиозные, экономические и политические последствия.

Кроме алтаря, во время раскопок археологи нашли шесть новых комнат, рабочие площадки на открытом воздухе и инструменты, такие как печи, зерновые мельницы, весы для ткацких станков и редкий бронзовый гончарный круг.

Гидравлическая система, высотой почти метр, построенная до основного сооружения, свидетельствует о высоком уровне знаний и планирования в области строительства. Хорошо сохранившаяся архитектура из самана на этом месте предоставляет ценную возможность изучить строительные техники железного века.

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Постоянная поддержка региональных институтов, в частности правительства Эстремадуры, провинциального совета Бадахоса и фонда MAPFRE, вывела Касас-дель-Туруньуэло на передовую позицию в исследованиях Тартесоса. Эти находки повышают значение этого места и побуждают к новому переосмыслению древних иберийских цивилизаций и их места в средиземноморском мире.

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