Найстаріший грецький мармуровий вівтар у Західному Середземномор'ї: вчені розповіли про відкриття

Під час розкопок в Іспанії археологи виявили незвичайний артефакт. Дослідники вважають, що це найстаріший грецький мармуровий вівтар, коли-небудь знайдений у цій частині Європи.

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Знахідка була зроблена в Касас-дель-Туруньуело, місці залізного віку в провінції Бадахос в Іспанії, де дослідники з Інституту археології Меріди (IAM, CSIC-Уряд Естремадури) під час останніх розкопок виявили рідкісний мармуровий колонний вівтар, пише Arkeonews.

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За словами археолога Анни Гутьєррес з Каталонського інституту класичної археології (ICAC), вівтар виготовлений з мармуру, який походить з острова Мармара в сучасній Туреччині.

Вівтар виділяється не тільки своїм віком, але й екзотичністю матеріалу

Вівтар, який, за оцінками, датується V століттям до н. е., виділяється не тільки своїм віком, але й екзотичністю матеріалу, з якого він виготовлений, що практично не зустрічається у внутрішніх районах Іберії.

Керівники проєкту Естер Родрігес Гонсалес і Себастьян Селестіно Перес зазначили, що відкриття, поряд з такими предметами розкоші, як атична кераміка та бронзовий гончарний круг, підтверджує ритуальну функцію споруди, в якій він був розміщений.

Касас-дель-Туруньуело, розташоване поблизу річки Гуадіана в регіоні Вегас-Альтас, раніше дало значні артефакти, включаючи скляний посуд з Македонії та фрагменти скульптур з пентеліського мармуру. Воно також відоме тим, що тут було виявлено одне з наймасштабніших ритуальних жертвоприношень тварин у Західній Європі.

Нещодавно виявлений грецький вівтар, знайдений далеко від основних морських шляхів, ставить під сумнів давні переконання, що Тартессос був лише під впливом зовнішніх культур.

Натомість він вказує на існування розвиненого суспільства, здатного до вибіркового імпорту та інтеграції іноземних елементів, що мало релігійні, економічні та політичні наслідки.

Окрім вівтаря, під час розкопок археологи знайшли шість нових кімнат, робочі майданчики на відкритому повітрі та інструменти, такі як печі, зернові млини, ваги для ткацьких верстатів та рідкісний бронзовий гончарний круг.

Гідравлічна система, висотою майже метр, побудована до основної споруди, свідчить про високий рівень знань та планування в галузі будівництва. Добре збережена архітектура з саману на цьому місці надає цінну можливість вивчити будівельні техніки залізного віку.

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Постійна підтримка регіональних інституцій, зокрема уряду Естремадури, провінційної ради Бадахоса та фонду MAPFRE, вивела Касас-дель-Туруньуело на передову позицію в дослідженнях Тартесосу. Ці знахідки підвищують значення цього місця та спонукають до нового переосмислення давніх іберійських цивілізацій та їхнього місця у середземноморському світі.

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