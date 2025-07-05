Тут похований лицар Тевтонського ордену: археологи знайшли середньовічну могилу в Польщі (фото)

Під час розкопок у центрі Гданська, Польща, археологи знайшли середньовічний надгробний камінь. Артефакт знайшли на місці, де колись стояла дерев'яна церква XII століття, а пізніше — фортеця XIV століття.

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Розкопки, проведені ArcheoScan, виявили надгробну плиту, висічену з готландського вапняку. Її довжина становить 150 сантиметрів, на ній зображений лицар у повній кольчузі, зі щитом та мечем, пише Heritage Daily.

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Фігура розміщена під декоративними кам'яними аркадами, стиль яких асоціюється з кінцем XIII — початком XIV століття. За словами Сильвії Кужинської з ArcheoScan, "невідомо, хто був похований у цьому місці", але майстерність виконання, що померлий міг мати високий військовий ранг.

Сама територія колись перебувала під контролем Тевтонського ордену, який захопив Гданськ у 1308 році та заснував там велику фортецю в 1340 році.

Піднятий меч лицаря та вишуканий дизайн надгробка є типовими для поховань еліти того періоду. Вапняк з острова Готланд, імпортований з Балтійського моря, був високоякісним матеріалом, який часто використовували для важливих меморіалів.

Поруч дослідники знайшли ще один надгробний камінь з пісковику, частково пошкоджений і з ознаками корозії. Це свідчить про те, що разом з людиною поховано металевий предмет. Також археологи виявили дерев'яну труну, що ще більше збагатило історичний контекст цього місця.

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Ця знахідка дає нове уявлення про військову та культурну присутність Тевтонського ордену в середньовічній Польщі. Відкриття проливає світло на похоронні звичаї та художні традиції переломного періоду в історії регіону, розкриваючи роль Гданська як релігійної та військової фортеці.

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