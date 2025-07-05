Здесь похоронен рыцарь Тевтонского ордена: археологи нашли средневековую могилу в Польше (фото)

Во время раскопок в центре Гданьска, Польша, археологи нашли средневековый надгробный камень. Артефакт нашли на месте, где когда-то стояла деревянная церковь XII века, а позже — крепость XIV века.

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Раскопки, проведенные ArcheoScan, обнаружили надгробную плиту, высеченную из готландского известняка. Ее длина составляет 150 сантиметров, на ней изображен рыцарь в полной кольчуге, со щитом и мечом, пишет Heritage Daily.

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Фигура размещена под декоративными каменными аркадами, стиль которых ассоциируется с концом XIII — началом XIV века. По словам Сильвии Кужинской из ArcheoScan, "неизвестно, кто был похоронен в этом месте", но мастерство исполнения, что умерший мог иметь высокий военный ранг.

Сама территория когда-то находилась под контролем Тевтонского ордена, который захватил Гданьск в 1308 году и основал там большую крепость в 1340 году.

Поднятый меч рыцаря и изысканный дизайн надгробия типичны для захоронений элиты того периода. Известняк с острова Готланд, импортированный из Балтийского моря, был высококачественным материалом, который часто использовали для важных мемориалов.

Рядом исследователи нашли еще один надгробный камень из песчаника, частично поврежденный и с признаками коррозии. Это свидетельствует о том, что вместе с человеком похоронен металлический предмет. Также археологи обнаружили деревянный гроб, что еще больше обогатило исторический контекст этого места.

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Эта находка дает новое представление о военном и культурном присутствии Тевтонского ордена в средневековой Польше. Открытие проливает свет на погребальные обычаи и художественные традиции переломного периода в истории региона, раскрывая роль Гданьска как религиозной и военной крепости.

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