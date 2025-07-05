Сохранность вызывает вопросы: археологи раскопали необычный плетеный колодец в Норфолке (фото)

Археологи в Англии сделали исключительное открытие в Норфолке — колодец римской эпохи, созданный из плетеной лозы, который в течение почти двух тысячелетий почти не претерпел разрушений. Это вызывает вопрос, как такой хрупкий материал выдержал испытание временем.

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Найденный колодец дает редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь во время пребывания римлян в Британии. Раскопки, проведенные под руководством Oxford Archaeology, являются частью более масштабного исследования римского поселения. Хотя на этом месте уже удалось обнаружить несколько колодцев, этот выделяется своим исключительным состоянием, пишет Arkeonews.

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Исследователи считают, что подземная среда, а именно заболоченность и отсутствие кислорода, способствовали сохранению органических плетеных и деревянных элементов. Ученые добавляют, что сама конструкция, вертикальные деревянные опоры и обитые древесиной обрезки, переработанные для подкрепления, похожа на найденную в земле гигантскую корзину.

Команда также обнаружила в колодце фрагменты деревянной конструкции Фото: Oxford Archaeology

Команда также обнаружила в колодце фрагменты деревянной конструкции, которые вполне вероятно когда-то были частью лестницы. Археологи раскопали только одну рейку и одну ступеньку, но их расположение указывает на возможность использования этого для подъема к воде. Из-за ограниченного количества сохранившихся фрагментов точная функция конструкции до сих пор остается предметом дискуссий среди экспертов.

Колодцы римской эпохи часто являются богатым источником исторических материалов, и эта находка не — исключение. Предыдущие раскопки позволили обнаружить предметы, от бытовых инструментов до ритуальных даров.

Некоторые из них даже содержали сожженные кости, керамические фрагменты и мраморные предметы. Чтобы защитить и поделиться этим хрупким артефактом, исследователи создали 3D-скан высокого разрешения, что позволяет общественности исследовать его, не повреждая оригинальную плетеную конструкцию.

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Эта находка открывает редкое окно в римские строительные техники и повседневные обычаи в древней Британии более 2 тысяч лет назад.

По мере продолжения раскопок археологи надеются, что колодец может содержать и другие артефакты, которые помогут углубить наше понимание людей, некогда живших в этом отдаленном уголке империи.

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