Збереження викликає питання: археологи розкопали незвичайну плетену криницю в Норфолку (фото)

Археологи в Англії зробили виняткове відкриття в Норфолку — колодязь римської епохи, створений із плетеної лози, який протягом майже двох тисячоліть майже не зазнав руйнувань. Це викликає питання, як такий крихкий матеріал витримав випробування часом.

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Знайдена криниця дає рідкісну можливість зазирнути в повсякденне життя під час перебування римлян у Британії. Розкопки, проведені під керівництвом Oxford Archaeology, є частиною масштабнішого дослідження римського поселення. Хоча на цьому місці вже вдалося виявити кілька колодязів, цей виділяється своїм винятковим станом, пише Arkeonews.

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Дослідники вважають, що підземне середовище, а саме заболоченість і відсутність кисню, сприяли збереженню органічних плетених і дерев'яних елементів. Науковці додають, що сама конструкція, вертикальні дерев'яні опори та оббиті деревиною обрізки, перероблені для підкріплення, схожа на знайдений у землі гігантський кошик.

Команда також виявила у колодязі фрагменти дерев'яної конструкції Фото: Oxford Archaeology

Команда також виявила у колодязі фрагменти дерев'яної конструкції, які цілком імовірно колись були частиною драбини. Археологи розкопали лише одну рейку та одну сходинку, але їх розташування вказує на можливість використання цього для підйому до води. Через обмежену кількість збережених фрагментів точна функція конструкції досі залишається предметом дискусій серед експертів.

Криниці римської епохи часто є багатим джерелом історичних матеріалів, і ця знахідка не — виняток. Попередні розкопки дозволили виявити предмети, від побутових інструментів до ритуальних дарів.

Деякі з них навіть містили спалені кістки, керамічні фрагменти та мармурові предмети. Щоб захистити та поділитися цим крихким артефактом, дослідники створили 3D-скан високої роздільної здатності, що дозволяє громадськості досліджувати його, не пошкоджуючи оригінальну плетену конструкцію.

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Ця знахідка відкриває рідкісне вікно в римські будівельні техніки та повсякденні звичаї в стародавній Британії понад 2 тисячі років тому.

У міру продовження розкопок археологи сподіваються, що колодязь може містити й інші артефакти, які допоможуть поглибити наше розуміння людей, що колись жили в цьому віддаленому куточку імперії.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт часів Кушанського царства. 2000-річний глиняний глечик нещодавно виявили поблизу села Сарбанд, Таджикистан.

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