Тонкі, як сучасні інструменти: у Китаї знайшли найстаріші у світі сталеві голки для акупунктури (фото)

Під час робіт у гробниці династії Західна Хань у провінції Цзянсі дослідники виявили сталеві голки для акупунктури, які є найдавнішими з коли-небудь знайдених. Ця знахідка розкриває нові деталі розвитку металургії та традиційної китайської медицини понад два тисячоліття тому.

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Артефакти знайшли в гробниці Лю Хе, імператора Китаю з династії Хань. Усередині нефритової трубки, що зберігалася в позолоченій лаковій скриньці археологи знайшли п'ять іржавих фрагментів голок, пише Arkeonews.

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Артефакти досліджувала команда археологів з Провінційного інституту культурних реліквій та археології Цзянсі. Хоча ці предмети були крихкими, було підтверджено, що вони виготовлені зі сталі за допомогою вдосконаленого методу, відомого як процес "смаження".

Дослідники виявили сталеві голки для акупунктури, які є найдавнішими з коли-небудь знайдених

Ця техніка дозволяла виготовляти надтонкі голки розміром всього 0,3-0,5 міліметра, що можна порівняти з сучасними інструментами для акупунктури.

"Це остаточно ідентифікує їх як один з видів "дев'яти голок", описаних в стародавніх медичних текстах", — заявив Ван Чунін з Пекінського університету.

Поруч із контейнером дослідники знайшли дерев'яну табличку з написом "Дев'ять голок у повному комплекті", що безпосередньо пов'язує ці інструменти з традиційною китайською медициною.

Археологи знайшли п'ять іржавих фрагментів голок Фото: Yang Jun – Global Times

Чжоу Ці з Китайської академії китайських медичних наук наголосив на важливості цього матеріалу, зазначивши, що сталь була єдиним практичним вибором для таких делікатних інструментів.

На відміну від заліза, яке іржавіє і може викликати інфекції, або дорогоцінних металів, які є занадто м'якими, сталь дозволяла виготовляти більш точні і довговічні інструменти.

Гробниця, вперше виявлена в 2011 році, залишається одним з найбагатших археологічних пам'яток Китаю. З неї було вилучено понад 10 000 предметів, включаючи книги на бамбукових табличках, монети, обладунки та церемоніальні предмети.

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Нещодавно виявлені голки сприяють глибшому розумінню того, як технологічні та медичні знання були тісно пов'язані в ранньому китайському суспільстві, надаючи рідкісні фізичні докази як наукового прогресу, так і медичної теорії на практиці.

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