Найдавніші інструменти знайшли у Східній Азії: їм понад 300 000 років (фото)

На південному заході Китаю археологи виявили колекцію стародавніх дерев'яних інструментів, яким понад 300 000 років. Ці знаряддя, виявлені поблизу стародавнього озера, дають нове уявлення про те, як жили ранні люди в Східній Азії.

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Під час розкопок у Гантаньціні в провінції Юньнань археологи знайшли 35 дерев'яних артефактів, серед яких були копальні палиці, гачки для зрізання коренів та невеликі загострені інструменти, багато з яких були виготовлені з сосни та твердої деревини, пише Live Science.

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За словами провідного дослідника Бо Лі з Університету Вуллонгонга, ця знахідка є найдавнішими дерев'яними інструментами, які коли-небудь знаходили в Східній Азії.

"Ця знахідка є винятковою, оскільки вона зберігає момент у часі, коли ранні люди використовували складні дерев'яні інструменти для збирання підземних харчових ресурсів", — зазначив Лі.

Інструменти були поховані в глинистих відкладах з низьким вмістом кисню, що допомогло зберегти сліди полірування, подряпини і навіть залишки рослинної сировини.

Учені пояснюють, що ця колекція є одним з небагатьох наборів дерев'яних інструментів палеоліту, які не пов'язані з полюванням, на відміну від більш відомих прикладів, таких як списи, знайдені в Шьонінгені, Німеччина.

Під час розкопок у Гантаньціні в провінції Юньнань археологи знайшли 35 дерев'яних артефактів Фото: Bo Li

Ці знахідки свідчать про те, що ранні люди навмисно відвідували озерну місцевість для збирання їстівних підземних частин рослин. Дослідники стверджують, що використання інструментів свідчить про планування та глибоке розуміння місцевого рослинного світу.

"Інструменти демонструють рівень планування та майстерності, який ставить під сумнів уявлення про те, що східноазіатські гомініди були технологічно консервативними", — заявив Лі.

Щоб визначити вік артефактів, дослідники застосували методи інфрачервоної люмінесценції та електронного спінового резонансу. Обидва методи підтвердили, що інструменти мають вік від 250 000 до 361 000 років.

Хоча рослинний матеріал, безпосередньо прикріплений до інструментів, не можна було точно ідентифікувати через його руйнування, інші докази з місця знахідки вказують на раціон, що включав ягоди, кедрові горіхи, лісові горіхи, водні бульби і навіть ківі.

Це підтверджує гіпотезу, що ранні люди значною мірою покладалися на рослинні ресурси, а не на велику дичину, що відрізняло їх від їхніх сучасників у Європі.

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Це відкриття змінює наше уявлення про розвиток та адаптивність людей у стародавній Східній Азії. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на полюванні, ці ранні люди виготовляли інструменти з конкретними функціями.

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