Древнейшие инструменты нашли в Восточной Азии: им более 300 000 лет (фото)

На юго-западе Китая археологи обнаружили коллекцию древних деревянных инструментов, которым более 300 000 лет. Эти орудия, обнаруженные вблизи древнего озера, дают новое представление о том, как жили ранние люди в Восточной Азии.

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Во время раскопок в Гантаньцине в провинции Юньнань археологи нашли 35 деревянных артефактов, среди которых были копательные палки, крючки для срезания корней и небольшие заостренные инструменты, многие из которых были изготовлены из сосны и твердой древесины, пишет Live Science.

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По словам ведущего исследователя Бо Ли из Университета Вуллонгонга, эта находка является самыми древними деревянными инструментами, которые когда-либо находили в Восточной Азии.

"Эта находка является исключительной, поскольку она сохраняет момент во времени, когда ранние люди использовали сложные деревянные инструменты для сбора подземных пищевых ресурсов", — отметил Ли.

Инструменты были захоронены в глинистых отложениях с низким содержанием кислорода, что помогло сохранить следы полировки, царапины и даже остатки растительного сырья.

Ученые объясняют, что эта коллекция является одним из немногих наборов деревянных инструментов палеолита, которые не связаны с охотой, в отличие от более известных примеров, таких как копья, найденные в Шёнингене, Германия.

Во время раскопок в Гантаньцине в провинции Юньнань археологи нашли 35 деревянных артефактов Фото: Bo Li

Эти находки свидетельствуют о том, что ранние люди намеренно посещали озерную местность для сбора съедобных подземных частей растений. Исследователи утверждают, что использование инструментов свидетельствует о планировании и глубоком понимании местного растительного мира.

"Инструменты демонстрируют уровень планирования и мастерства, который ставит под сомнение представление о том, что восточноазиатские гоминиды были технологически консервативными", — заявил Ли.

Чтобы определить возраст артефактов, исследователи применили методы инфракрасной люминесценции и электронного спинового резонанса. Оба метода подтвердили, что инструменты имеют возраст от 250 000 до 361 000 лет.

Хотя растительный материал, непосредственно прикрепленный к инструментам, нельзя было точно идентифицировать из-за его разрушения, другие доказательства с места находки указывают на рацион, включавший ягоды, кедровые орехи, лесные орехи, водные клубни и даже киви.

Это подтверждает гипотезу, что ранние люди в значительной степени полагались на растительные ресурсы, а не на крупную дичь, что отличало их от их современников в Европе.

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Это открытие меняет наше представление о развитии и адаптивности людей в древней Восточной Азии. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на охоте, эти ранние люди изготавливали инструменты с конкретными функциями.

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