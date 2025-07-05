Песиголовцы тюркской мифологии: где жили существа с человеческим телом и собачьей головой (фото)

Тюркские легенды рассказывают о таинственной расе песиголовцев, которых считались границей между цивилизацией и хаосом. Эти истории, упоминаемые в устных эпосах, передававшихся из поколения в поколение, пропитаны мифами, страхом и символическим значением.

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Эти существа, которых называют итбараками, занимают видное место в "Огуз-ханских рассказах", основополагающем тексте тюркской мифологии. Исторические тексты описывают их как гуманоидов с головами собак и кожей темной, как ночь, пишет Arkeonews.

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Название "итбарак" сочетает тюркское слово "ит" (собака) с "барак", почитаемой породой собак с длинной шерстью. Согласно легенде, они жили на северо-западных территориях, вблизи современной Сибири. "Они были темного цвета, как Черный Дьявол", — говорится в одном из рассказов.

Легендарный вождь Огуз-хан когда-то пытался завоевать их земли, но потерпел поражение и был вынужден уйти в изгнание. Спустя годы, с помощью женщин, которые были знакомы с итбараками, он вернулся и наконец одержал победу.

Он отдал завоеванную территорию своему сыну Кипчаку, имя которого в переводе с древнетюркского языка означает "полый", что является отсылкой к его рождению в дереве во время изгнания. Кипчак стал предком кипчаков, одного из тюркских племен.

Присутствие гибридных существ в тюркской мифологии не является чем-то необычным. Тюрки-тардуши утверждали, что произошли от существа с человеческим телом и головой волка. Чтобы понять такие мифы, необходимо рассмотреть духовную роль собак в ранней тюркской культуре.

Легендарный вождь Огуз-хан когда-то пытался завоевать земли итбараков, но потерпел поражение Фото: Public Domain

Собак не боялись, а считали священными, им даже посвятили 11 год в тюркском календаре. В шаманских практиках считалось, что собака Барак переносит шаманов на небо. Шаманы имитировали поведение собак во время ритуалов, чтобы вызвать духов или обеспечить защиту. Собаки также, как считалось, охраняли подземный мир и служили проводниками во снах или трансе.

Это уважение распространялось на идентичность и происхождение. Несколько тюркских и центральноазиатских групп рассматривали собак как символы клана или тотемных предков. Майманы, татары, монголы и хазары имели свои истории происхождения, связанные с собаками.

В алтайской мифологии бог Ульген поручил собаке защищать первых людей от своего брата Эрлика. Народные верования даже утверждали, что собаки могут чувствовать землетрясения, что свидетельствовало об их глубокой связи с природным и духовным миром.

Собак не боялись, а считали священными, им даже посвятили 11 год в тюркском календаре Фото: Public Domain

В противоположность этому, итбараки олицетворяют страх перед незнакомым. Хотя настоящие собаки считались благородными, существа с собачьими головами символизировали угрозу. Однако этот мотив был характерен не только для тюркских мифов.

Древние греки описывали кинокефалов, индийские мифы рассказывали о собачьих охранниках, а средневековые европейские тексты описывали племена с собачьими головами на далеком севере — иногда пересекаясь с тюркской географией. Эти параллели свидетельствуют о распространенной заинтересованности людей гибридами собак и людей как символами неизвестного.

Итбараки отражают то, как ранние тюркские общества использовали мифы для определения моральных и культурных границ. В их сказаниях собаки могли быть уважаемыми защитниками или страшными противниками, каждая из которых выполняла символическую функцию.

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Через эти рассказы древние тюрки исследовали темы лояльности, идентичности и конфронтации с "другим", основывая свое мировоззрение на глубоком уважении как к природе, так и к сверхъестественному.

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