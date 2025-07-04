Возле Мадагаскара обнаружили 300-летний корабль, разграбленный пиратами: на нем были драгоценные артефакты (фото)

У побережья Мадагаскара исследователи обнаружили затонувший корабль, захваченный пиратами в 1721 году. Открытие, о котором было объявлено после более чем десятилетнего расследования, раскрывает подробности одного из самых известных пиратских нападений в истории.

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Команда из Центра сохранения исторических затонувших кораблей под руководством Брэндона Клиффорда и Марка Агостини пришла к выводу, что затонувший корабль, вероятно, является португальским судном Nossa Senhora do Cabo, захваченным вблизи острова Реюньон пиратами, среди которых был и печально известный Оливье Левассер, пишет Live Science.

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Корабль перевозил ценные товары из Гоа в Лиссабон, когда на него напали. "Идентификация подтверждается многочисленными доказательствами", — заявил Клиффорд, ссылаясь на анализ конструкции корабля, исторические документы и ряд найденных артефактов.

Затонувший корабль, вероятно, является португальским судном Nossa Senhora do Cabo Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation "Идентификация подтверждается многочисленными доказательствами", — заявил Клиффорд, ссылаясь на анализ конструкции корабля Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Затонувший корабль расположен вблизи острова Носи-Бораха, исторически известного как Иль-Сент-Мари Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Затонувший корабль расположен вблизи острова Носи-Бораха, исторически известного как Иль-Сент-Мари, который в начале 1700-х годов служил базой пиратов. Среди найденных предметов — религиозные фигуры, изготовленные из слоновой кости и дерева, часть распятия и слоновая кость с инкрустированной золотом надписью "INRI".

Считается, что эти предметы, которые происходят из Гоа, тогдашней португальской колонии в Индии, перевозили в Португалию. По данным исследователей, на судне также находились пассажиры высокого статуса, в частности бывший вице-король Португальской Индии и архиепископ Гоа.

На данный момент с места аварии изъято более 3300 предметов, хотя дальнейшие раскопки затруднены из-за слоев ила Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Среди найденных предметов — религиозные фигуры, изготовленные из слоновой кости и дерева, часть распятия и слоновая кость с инкрустированной золотом надписью "INRI" Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Ученый подчеркнул, что археологическая ценность острова ранее не принималась во внимание, и выразил надежду, что будущие исследования расширят наше понимание морской истории региона Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Корабль, ослабленный штормом и лишенный большинства пушек, быстро сдался, когда 8 апреля 1721 года попал в засаду. Пираты перевезли добычу на Мадагаскар, чтобы разделить ее. Хотя вице-король позже был выкуплен, судьба архиепископа и около 200 рабов на борту остается неизвестной.

Остров Сент-Мари был выбран пиратами из-за его близости к торговым путям и отсутствия колониального надзора. Клиффорд отметил, что в гавани остаются несколько других затонувших кораблей, включая пиратские суда. Агостини сообщил, что на данный момент с места крушения изъято более 3300 предметов, хотя дальнейшие раскопки затруднены из-за слоев ила.

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Ученый подчеркнул, что археологическая ценность острова ранее не принималась во внимание, и выразил надежду, что будущие исследования расширят наше понимание морской истории региона.

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