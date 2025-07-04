Біля Мадагаскару виявили 300-річний корабель, розграбований піратами: на ньому були дорогоцінні артефакти (фото)

Біля узбережжя Мадагаскару дослідники виявили затонулий корабель, захоплений піратами у 1721 році. Відкриття, про яке було оголошено після більш ніж десятирічного розслідування, розкриває подробиці одного з найвідоміших піратських нападів в історії.

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Команда з Центру збереження історичних затонулих кораблів під керівництвом Брендона Кліффорда та Марка Агостіні дійшла висновку, що затонулий корабель, ймовірно, є португальським судном Nossa Senhora do Cabo, захопленим поблизу острова Реюньйон піратами, серед яких був і сумнозвісний Олів'є Левассер, пише Live Science.

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Корабель перевозив цінні товари з Гоа до Лісабона, коли на нього напали. "Ідентифікація підтверджується численними доказами", — заявив Кліффорд, посилаючись на аналіз конструкції корабля, історичні документи та низку знайдених артефактів.

Затонулий корабель, ймовірно, є португальським судном Nossa Senhora do Cabo Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation "Ідентифікація підтверджується численними доказами", — заявив Кліффорд, посилаючись на аналіз конструкції корабля Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Затонулий корабель розташований поблизу острова Носі-Бораха, історично відомого як Іль-Сент-Марі Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Затонулий корабель розташований поблизу острова Носі-Бораха, історично відомого як Іль-Сент-Марі, який на початку 1700-х років служив базою піратів. Серед знайдених предметів — релігійні фігури, виготовлені зі слонової кістки та дерева, частина розп'яття та слонова кістка з інкрустованим золотом написом "INRI".

Вважається, що ці предмети, які походять з Гоа, тодішньої португальської колонії в Індії, перевозили до Португалії. За даними дослідників, на судні також перебували пасажири високого статусу, зокрема колишній віце-король Португальської Індії та архієпископ Гоа.

На даний момент з місця аварії вилучено понад 3300 предметів, хоча подальші розкопки ускладнені через шари мулу Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Серед знайдених предметів — релігійні фігури, виготовлені зі слонової кістки та дерева, частина розп'яття та слонова кістка з інкрустованим золотом написом "INRI" Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation Вчений наголосив, що археологічна цінність острова раніше не бралася до уваги, і висловив надію, що майбутні дослідження розширять наше розуміння морської історії регіону Фото: Center for Historic Shipwreck Preservation

Корабель, ослаблений штормом і позбавлений більшості гармат, швидко здався, коли 8 квітня 1721 року потрапив у засідку. Пірати перевезли здобич на Мадагаскар, щоб розділити її. Хоча віце-король пізніше був викуплений, доля архієпископа і близько 200 рабів на борту залишається невідомою.

Острів Сент-Марі був обраний піратами через його близькість до торгових шляхів і відсутність колоніального нагляду. Кліффорд зазначив, що в гавані залишаються кілька інших затонулих кораблів, включаючи піратські судна. Агостіні повідомив, що на даний момент з місця аварії вилучено понад 3300 предметів, хоча подальші розкопки ускладнені через шари мулу.

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Вчений наголосив, що археологічна цінність острова раніше не бралася до уваги, і висловив надію, що майбутні дослідження розширять наше розуміння морської історії регіону.

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