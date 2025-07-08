Тонкие, как современные инструменты: в Китае найдены старейшие в мире стальные иглы для акупунктуры (фото)

Во время работ в гробнице династии Западная Хань в провинции Цзянси исследователи обнаружили стальные иглы для акупунктуры, которые являются самыми древними из когда-либо найденных. Эта находка раскрывает новые детали развития металлургии и традиционной китайской медицины более двух тысячелетий назад.

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Артефакты нашли в гробнице Лю Хэ, императора Китая из династии Хань. Внутри нефритовой трубки, хранившейся в позолоченной лаковой шкатулке археологи нашли пять ржавых фрагментов игл, пишет Arkeonews.

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Артефакты исследовала команда археологов из Провинциального института культурных реликвий и археологии Цзянси. Хотя эти предметы были хрупкими, было подтверждено, что они изготовлены из стали с помощью усовершенствованного метода, известного как процесс "жарки".

Исследователи обнаружили стальные иглы для акупунктуры, которые являются самыми древними из когда-либо найденных

Эта техника позволяла изготавливать сверхтонкие иглы размером всего 0,3-0,5 миллиметра, что сопоставимо с современными инструментами для акупунктуры.

"Это окончательно идентифицирует их как один из видов "девяти игл", описанных в древних медицинских текстах", — заявил Ван Чунин из Пекинского университета.

Рядом с контейнером исследователи нашли деревянную табличку с надписью "Девять игл в полном комплекте", что напрямую связывает эти инструменты с традиционной китайской медициной.

Археологи нашли пять ржавых фрагментов игл Фото: Yang Jun – Global Times

Чжоу Ци из Китайской академии китайских медицинских наук отметил важность этого материала, отметив, что сталь была единственным практичным выбором для таких деликатных инструментов.

В отличие от железа, которое ржавеет и может вызвать инфекции, или драгоценных металлов, которые являются слишком мягкими, сталь позволяла изготавливать более точные и долговечные инструменты.

Гробница, впервые обнаруженная в 2011 году, остается одним из самых богатых археологических памятников Китая. Из нее было изъято более 10 000 предметов, включая книги на бамбуковых табличках, монеты, доспехи и церемониальные предметы.

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Недавно обнаруженные иглы способствуют более глубокому пониманию того, как технологические и медицинские знания были тесно связаны в раннем китайском обществе, предоставляя редкие физические доказательства как научного прогресса, так и медицинской теории на практике.

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